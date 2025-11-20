Indian Army : भारतीय सेना ने कॉम्बैट यूनिफॉर्म का पेटेंट कराया, नकल करने की तो केस साथ लगेगा जुर्माना

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस रजिस्ट्रेशन के साथ, डिजाइन और पैटर्न, दोनों के विशिष्ट बौद्धिक संपदा अधिकार पूरी तरह से भारतीय सेना के पास रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पंजीकरण सेना के एकमात्र स्वामित्व और किसी भी अनधिकृत इकाई द्वारा अनधिकृत निर्माण, पुनरुत्पादन या व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।





इन अधिकारों का किसी तरह का भी उल्लंघन डिजाइन अधिनियम 2000, डिजाइन नियम 2001 और पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार, निषेधाज्ञा और क्षतिपूर्ति के दावों सहित कानूनी परिणामों का प्रावधान करेगा।

Following the unveiling of the New Combat Uniform (Digital Print), the Indian Army introduced the New Coat Combat (Digital Print) in January 2025. The Indian Army has successfully registered the design of the New Coat Combat (Digital Print) with the Controller General of Patents,… pic.twitter.com/a3Ndc9VyEO — ANI (@ANI) November 19, 2025 कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ढेर सारी खूबियां