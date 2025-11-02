रविवार, 2 नवंबर 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
रविवार, 2 नवंबर 2025 (20:12 IST)

ISRO ने रचा इतिहास, लांच किया सबसे भारी उपग्रह, भारतीय सेना को मिली नई ताकत

Indian Space Agency ISRO News : भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) ने नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने इस बार आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 4410 किलो वजनी उपग्रह CMS-03 को लांच किया है। यह भारत से लांच होने वाला इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। इस उपग्रह को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एलएमवी3 के जरिए आज लांच किया गया। ISRO ने इससे पहले 5 दिसंबर 2018 को अपने सबसे भारी उपग्रह जीसैट-11 को लांच किया था, जिसका कुल वजन 5854 किलो था।

ISRO ने इससे पहले 5 दिसंबर 2018 को अपने सबसे भारी उपग्रह जीसैट-11 को लांच किया था, जिसका कुल वजन 5854 किलो था। यह मिशन भारत की उच्च क्षमता वाली अंतरिक्ष संचार क्षमताओं को नई दिशा देगा, जिससे देश और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में डिजिटल कवरेज और संचार सेवाएं और अधिक मजबूत होंगी।

भारत का यह मिशन न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह विश्व को दिखाता है कि इसरो अब भारी उपग्रह प्रक्षेपणों में भी वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है। CMS-03 एक मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे भारत और आसपास के विशाल समुद्री क्षेत्र में तेज़, विश्वसनीय और उच्च क्षमता वाली संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो (ISRO) के ताकतवर रॉकेट LVM3-M5 से इस सैटेलाइट को पृथ्वी के जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा गया। यह उपग्रह खासतौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। उपग्रह सीएमएस-03 के कक्षा में स्थापित होने के बाद भारत की उच्च क्षमता वाले अंतरिक्ष संचार को नई दिशा मिलेगी।

इसरो के एलवीएम-एम5 द्वारा सीएमएस-03 संचार उपग्रह के प्रक्षेपण पर, इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने कहा, सीएम-03 उपग्रह एक बहु-बैंड संचार उपग्रह है, जिसकी कवरेज भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में है और इसे कम से कम 15 वर्षों तक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
वी. नारायणन ने कहा, इस उपग्रह में कई नई तकनीकों का समावेश है और यह आत्मनिर्भर भारत का एक और ज्वलंत उदाहरण है। मैं देश की संचार क्षमता के लिए इस महत्वपूर्ण, जटिल उपग्रह को साकार करने के लिए कई इसरो केंद्रों में कार्यरत पूरी उपग्रह टीम को बधाई देता हूं।
उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकार

उद्धव और राज ठाकरे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, जानिए किस मुद्दे को लेकर मंच से भरी हुंकारकरीब 19 वर्ष अलग-अलग राजनीति करने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे एवं शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे करीब तीन माह पहले प्राथमिक कक्षाओं से ही हिंदी की शिक्षा अनिवार्य किए जाने के विरोध में एक मंच पर आए थे। अब वे एक बार फिर साथ आए हैं। इस बार मतदाता सूची की गड़बड़ी के मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए हैं।

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर

मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफरचुनाव आयोग ने बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को पटना के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के तबादले और तीन अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। इस हिंसा में गैंगस्टर से नेता बने दुलार चंद यादव की मौत हो गई थी।

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तान

तालिबान ने भारत को दिया बड़ा ऑफर! दहशत में आ जाएगा पाकिस्तानBagram Airbase News: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कुछ समय पहले ही भारत की यात्रा पर आए थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यात्रा के दौरान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। इस बीच, सोशल मीडिया और अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी से चल रही है कि अफगानिस्तान ने अपना बगराम एयरबेस भारत को सौंप दिया है।

ISRO रचेगा नया इतिहास, लांच करेगा सबसे भारी उपग्रह, प्रक्षेपण को है तैयार

ISRO रचेगा नया इतिहास, लांच करेगा सबसे भारी उपग्रह, प्रक्षेपण को है तैयारIndian Space Agency ISRO News : भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) नया इतिहास रचने जा रहा है। इसरो इस बार आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 4410 किलो वजनी उपग्रह CMS-03 को लांच करेगा। यह भारत से लांच होने वाला इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। इस उपग्रह की उल्‍टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसे इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट एलएमवी3 के जरिए कल यानी 2 नवंबर को लांच किया जाएगा।

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?

मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?Mokama Murder case : राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर शनिवार को कहा कि दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है?

उत्तराखंड के CM धामी के आवास पर मनाया इगास पर्व, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

उत्तराखंड के CM धामी के आवास पर मनाया इगास पर्व, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएंChief Minister Pushkar Singh Dhami News : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर इगास-बूढ़ी दीवाली पर्व बड़े हर्ष-उल्लास, पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक गौरव के साथ भव्य रूप से मनाया गया। भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों, गायकों और विभिन्न क्षेत्रों से आए सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोकगीत व लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में सभी कलाकारों व प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

LIVE: पटना में PM मोदी का रोड शो, जमकर उमड़ रही भीड़

LIVE: पटना में PM मोदी का रोड शो, जमकर उमड़ रही भीड़Latest News Today Live Updates in Hindi : पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा। सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ रही और जगह-जगह पुष्पवर्षा हो रही। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर फूल बरसाने और भारत माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा। रोड शो में बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए। पल पल की जानकारी...

CM मोहन यादव का बिहार में धुआंधार प्रचार, बोले- ये चुनाव परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच की लड़ाई

CM मोहन यादव का बिहार में धुआंधार प्रचार, बोले- ये चुनाव परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच की लड़ाईChief Minister Dr. Mohan Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मधुबनी और पटना जिले में धुआंधार प्रचार किया। फुलरास विधानसभा से चुनाव लड़ रहीं शीला कुमारी और पटना की फतुहा विधानसभा से मैदान में उतरीं रूपा कुमारी के लिए रोड शो कर जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं उतारना चाहिए क्योंकि उसकी नजर केवल वोट पर है। मध्यप्रदेश के मुखिया ने कहा कि ये चुनाव परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच लड़ाई है।

राहुल गांधी बोले, 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा, बताया रील बनाने को क्यों कहते हैं मोदी

राहुल गांधी बोले, 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा, बताया रील बनाने को क्यों कहते हैं मोदीRahul Gandhi election rally Bihar : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बिहार के बेगुसराय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 56 इंच की छाती में कुछ नहीं रखा। 56 इंच के छाती वाले डरपोक हैं। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि पीएम मोदी लोगों से रील बनाने को क्यों कहते हैं?

आरा में पीएम मोदी बोले, राजद ने कनपटी पर कट्‍टा रखकर अपनी बात मनवाई

आरा में पीएम मोदी बोले, राजद ने कनपटी पर कट्‍टा रखकर अपनी बात मनवाईPM Modi Arrah rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद में भारी झगड़ा है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव मुख्‍यमंत्री उम्मीदवार हो। राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जंगलराज तक कई मुद्दों पर कांग्रेस और राजद निशाने पर लिया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।
