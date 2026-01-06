मंगलवार, 6 जनवरी 2026
Last Modified: न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन , मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (23:36 IST)

PM मोदी मुझसे खुश नहीं, बोले डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर दिया बयान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘जानते थे कि मैं भारत के रूसी तेल खरीदने से खुश नहीं हूं ’’ और अमेरिका कभी भी भारत के खिलाफ शुल्क में बढ़ोतरी कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये टिप्पणियां रविवार को फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते समय ‘एयर फोर्स वन’ (विमान) में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कीं।
अमेरिका भारत के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रहा है और पिछले साल भारत के रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल खरीदने का हवाला देते हुए भारतीय सामानों पर इंपोर्ट टैरिफ को दोगुना करके 50 परसेंट कर दिया था। भारत और अमेरिका एक संभावित ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत कर रहे हैं।
ट्रंप ने कहा भारत वास्तव में मुझे खुश करना चाहते थे। मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वह नेक दिल हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं थाा और मुझे खुश करना उनके लिए महत्वपूर्ण था। वे व्यापार करते और हम उन पर कभी भी शुल्क बढ़ा देते। यह उनके लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप की ये टिप्पणी तब आई जब ‘एयर फोर्स वन’ में उनके साथ यात्रा कर रहे अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए शुल्क ही वह ‘‘बड़ी वजह’’ है जिसकी वजह से भारत अब रूस से काफी कम तेल खरीद रहा है।
 
ग्राहम ने अपने शुल्क विधेयक के बारे में बात की जिसमें रूसी तेल खरीदने वाले देशों से आयात पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ग्राहकों पर दबाव डालना आवश्यक है।
ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंधों से रूस को बहुत नुकसान हो रहा है और फिर उन्होंने भारत का जिक्र किया। इसके बाद ग्राहम ने कहा कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है। ग्राहम ने कहा कि करीब एक महीने पहले मैं भारतीय राजदूत के घर गया था और वह बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि वे रूस से कम तेल खरीद रहे हैं। क्या आप राष्ट्रपति से शुल्क हटाने का अनुरोध करेंगे?’’
इससे पहले ट्रंप ने एक दिन पहले चेतावनी दी थी कि अगर नई दिल्ली रूस के तेल इंपोर्ट पर अमेरिका की चिंताओं को दूर नहीं करती है, तो वाशिंगटन भारतीय सामान पर टैरिफ और बढ़ा सकता है। ट्रंप ने पहले कहा था कि वे व्यापार करते हैं, और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं।  Edited by: Sudhir Sharma
ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुजारियों और भक्तों के उस दर्द को व्यक्त किया है जो उन्होंने 1000 साल पहले मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी द्वारा मंदिर पर किए गए पहले हमले के दौरान सहा था।

यूपी में पैतृक संपत्ति के बंटवारे और किराया रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी पहल

UP SIR Draft Voter List 2026 News : चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत उत्तरप्रदेश की मसौदा (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी की। इसमें लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम हटा दिए गए हैं। अब एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.56 करोड़ हो गई है, जो लगभग 18.70 प्रतिशत कम है।

Operation Sindoor News : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों के दर्द से अभी भी तड़प रहा है। उसके दामन में पलने वाले आतंकी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रोना रोते रहते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का एक नया ऑडियो क्लिप सामने आया है। इसमें वह ऑपरेशन सिंदूर से मिले दर्द को बयां कर रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि कि कामुक इरादे से किसी छोटे बच्चे को अपने गुप्तांगों को छूने के लिए मजबूर करना बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत गंभीर यौन हमला है। पोक्सो के तहत, बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे पर यौन हमला करना गंभीर यौन हमले की श्रेणी में आता है।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने मंगलवार को मंत्रालय स्थित कक्ष में मध्यप्रदेश राज्य पशुकल्याण सलाहकार मंडल के सदस्यों के साथ बैठक की। राज्य मंत्री पटेल ने मंडल द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही समस्त जिलों में जिला स्तर पर समितियों का गठन कर सक्रि‍य रूप से कार्य करने के निर्देश दि‍ए।

प्रदेश में विद्यार्थियों की सुविधा और शैक्षणिक सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित 'विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार' पहल के अंतर्गत अब तक 15 लाख से अधिक छात्रों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। यह अभियान स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में एक नए नवाचार करते हुए आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों को टैबलेट वितरण किया। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लिए जाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर यूरोपीय नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। ट्रंप का मानना था कि रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की आवश्यकता है, लेकिन यूरोपीय देश इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने PM मोदी का किया समर्थन, सोमनाथ पर लिखे ब्लॉग के लेकर क्या बोलेज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुजारियों और भक्तों के उस दर्द को व्यक्त किया है जो उन्होंने 1000 साल पहले मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी द्वारा मंदिर पर किए गए पहले हमले के दौरान सहा था।

Motorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

Apple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

Smartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
