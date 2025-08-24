ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायता

भारत गगनयान मिशन को लेकर व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ISRO ने इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-01) को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह टेस्ट गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम को जांचने के लिए था। इस काम में भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक ने ISRO की सहायता की।

ISRO ने गगनयान मिशन के लिए एक बहुत ही जरूरी टेस्ट किया है। इस टेस्ट का नाम IADT-01 था। यह टेस्ट यह देखने के लिए किया गया था कि गगनयान मिशन में पैराशूट ठीक से काम करते हैं या नहीं। पैराशूट अंतरिक्ष से वापस आते समय यान की स्पीड को कम करने में मदद करते हैं।