रविवार, 24 अगस्त 2025
  ISRO completes first integrated air drop test for Gaganyaan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 24 अगस्त 2025 (17:47 IST)

ISRO का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, गगनयान मिशन में कैसे मिलेगी सहायता

Gaganyaan Mission
भारत गगनयान मिशन को लेकर व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ISRO ने इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-01) को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह टेस्ट गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम को जांचने के लिए था। इस काम में भारतीय वायुसेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक ने ISRO की सहायता की।  
 
ISRO ने गगनयान मिशन के लिए एक बहुत ही जरूरी टेस्ट किया है। इस टेस्ट का नाम IADT-01 था। यह टेस्ट यह देखने के लिए किया गया था कि गगनयान मिशन में पैराशूट ठीक से काम करते हैं या नहीं। पैराशूट अंतरिक्ष से वापस आते समय यान की स्पीड को कम करने में मदद करते हैं। 
ISRO ने एक्स पर जानकारी दी कि सफलतापूर्वक गगनयान मिशन के लिए पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली के अंत से अंत तक पहले एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण (IADT-01) को पूरा करता है। यह परीक्षण इसरो, भारतीय वायु सेना, DRDO, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक का एक संयुक्त प्रयास है।  इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
