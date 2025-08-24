राजा रघुवंशी की हत्या का सोनम को नहीं है अफसोस, तीनों हत्यारे मांग रहे हैं जहर, नहीं आ रही नींद

सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। इसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर चले गए थे। यहां 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए। बाद में 2 जून को राजा की लाश एक खाई में मिली थी। आरोप है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज के साथ हत्याकांड की साजिश रची। सोनम ने राज के तीन दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और लाश खाई में फेंक दी। वह वहां से भागकर इंदौर में अपने प्रेमी राज के पास पहुंच गई थी। बाद में जब आकाश, विशाल और आनंद पकड़े गए तो सोनम ने उत्तरप्रदेश

सोनम रघुवंशी के कथित प्रेमी राज के तीनों दोस्तों को अब अपने किए पर बहुत पछतावा है और वे सलाखों के पीछे बहुत बैचेन हैं। मीडिया खबरों के मुताबिकवे जहर की मांग करते हैं। राज के तीनों दोस्तों को नींद नहीं आने के कारण परेशानी होती है। हालात यह है कि वे जैसे ही अपने सेल के सामने किसी को देखते हैं नींद की गोलियों की मांग करने लगते हैं। कई बार वे कहते हैं कि या तो उन्हें नींद की गोलियां दी जाएं या जहर ही दे दिया जाए। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma