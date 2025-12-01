सोमवार, 1 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (16:37 IST)

kharge vs nadda : जगदीप धनखड़ जिक्र पर राज्यसभा में बवाल, नड्डा ने खरगे को दे डाली डॉक्टर के पास जाने की सलाह

Winter session of Rajya Sabha
संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के पहले दिन एसआईआर के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा के बीच टकराव देखने को मिला। नड्डा ने खरगे को डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे डाली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र कर दिया। इससे भाजपा बेहद नाराज हो गई और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा ने इसे सभापति का अपमान बताया।
क्या कहा खरगे ने 
भाजपा सांसदों के विरोध के बीच खरगे ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे कि मुझे इससे पहले सदन के सभापति के पद से अचानक इस्तीफे का जिक्र करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। पूरे सदन के संरक्षक होने के नाते सभापति सरकार के साथ-साथ विपक्ष के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मुझे इस बात का दु:ख है कि सदन को उन्हें विदाई देने का अवसर नहीं मिला। पूरे विपक्ष की ओर से उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।
धनखड़ के खिलाफ दो-दो बार लाए अविश्वास प्रस्ताव  
जेपी नड्डा को खरगे का यह बयान पसंद नहीं आया और उन्हें इसे विषय से हटकर बताया। नड्डा ने कहा कि हमें स्वागत समारोह की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारी ओर से भी चर्चा होगी कि धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दो-दो बार लाए। उन्होंने कहा कि  मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के नेता बहुत सम्माननीय हैं। बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में हार से आपको काफी तकलीफ हुई है। तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। जब समय आएगा तो अपनी तकलीफ डॉक्टर के सामने बोलिएगा। Edited by : Sudhir Sharma
विपक्ष ने उठाई संसद में SIR पर चर्चा की मांग, क्या बोली सरकार

विपक्ष ने उठाई संसद में SIR पर चर्चा की मांग, क्या बोली सरकारदेश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग उठाई और इस बात का संकेत दिया कि यदि सरकार उनकी मांग पर सहमत नहीं हुई तो दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति बन सकती है।

गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 3 आतंकी

गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 3 आतंकीदिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पाकिस्तान-समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 10 नवंबर को ही लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।

सामुहिक विवाह सम्मेलन में CM मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी (देखिए फोटो)

सामुहिक विवाह सम्मेलन में CM मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी (देखिए फोटो)Madhya Pradesh news in hindi : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव ने रविवार को उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में डॉ. इशिता पटेल से विवाह किया। डॉक्टर अभिमन्यू यादव और डॉक्टर इशिता यादव के साथ 21 अन्य जोड़े भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह बंधन में बंधे। ये सभी नव दंपति सभी समाज वर्ग से हैं।

शशि थरूर बोले, अगर इमरान खान की मौत की पुष्‍टि होती है तो यह बड़ी त्रासदी होगी

शशि थरूर बोले, अगर इमरान खान की मौत की पुष्‍टि होती है तो यह बड़ी त्रासदी होगीShashi Tharoor on Imran Khan : पिछले 2 वर्षों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें जेल में ही जान से मार दिया गया है। हालांकि, जेल प्रशासन और इमरान के करीबी सूत्रों ने इसे नकारते हुए दावा किया है कि इमरान पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर इमरान की मौत की पुष्टि होती है, तो यह न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी त्रासदी होगी।

दिल्ली प्रदूषण से किरण बेदी चिंतित, शेयर किया प्लान, पीएम मोदी से क्यों मांगी माफी?

दिल्ली प्रदूषण से किरण बेदी चिंतित, शेयर किया प्लान, पीएम मोदी से क्यों मांगी माफी?दिल्ली-NCR में बढ़े प्रदूषण पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी खासी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को सैनिटाइज्ड मीटिंग रूम से बाहर निकलकर धुएं से भरी सड़कों की असलियत देखनी चाहिए। किरण बेदी ने दिल्ली प्रदूषण की समस्या को लेकर एक ब्लूप्रिंट भी शेयर किया है। उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करने पर पीएम मोदी से माफी भी मांगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हंगामेदार आगाज, सीरफ कांड और किसानों के मुद्दें पर घिरी सरकार

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हंगामेदार आगाज, सीरफ कांड और किसानों के मुद्दें पर घिरी सरकारमध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज हंगामेदार आगाज हुआ। आज पहले दिन कांग्रेस ने SIR में गड़बड़ी और बीएलओ की मौत के साथ छिंदवाड़ा कफ सीरप कांड और प्रदेश में खाद संकट और अतिवृष्टि को लेकर किसानों को हुए नुकसान को लेकर विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।

रायसेन में भरभराकर गिरा पुल, 4 बाइक सवार घायल, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

रायसेन में भरभराकर गिरा पुल, 4 बाइक सवार घायल, कांग्रेस ने सरकार को घेरामध्यप्रदेश के रायसेन जिले के बरेली में एक पुल अचानक भराभरा कर ढह गया। नयागांव में पिपरिया रोड पर बने जर्जर पुल के अचानक भरभरा कर ढहने से उस वक्त पुल से गुज रहे चार बाइक सवार नीचे गिर पड़े, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे के वक्त पुल के रिपेयर का कार्य चल रहा था। मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम द्वारा पुल का रिपेयर कार्य चल रहा था और हादसे के वक्त कई मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। पुलिस गिरता देख मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई।

MSP और कर्जमाफी को लेकर 5 जिलों के हजारों किसानों का हाईवे जाम, आटा-दाल साथ लाए, रूट डायवर्ट, आमजन परेशान

MSP और कर्जमाफी को लेकर 5 जिलों के हजारों किसानों का हाईवे जाम, आटा-दाल साथ लाए, रूट डायवर्ट, आमजन परेशानएमएसपी, कर्जमाफी समेत कई मांगों को लेकर सोमवार को हजारों किसानों ने धार जिले के खलघाट पर आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन में निमाड़ व मालवा इलाके के किसान शामिल हुए। इस दौरान नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर पुलिस तैनात की गई है।

पर्यटकों के मामले में उत्तराखंड फिर बनाएगा रिकॉर्ड : धामी

पर्यटकों के मामले में उत्तराखंड फिर बनाएगा रिकॉर्ड : धामीChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में शीतकालीन पर्यटन की ब्रांडिंग की है, उससे स्पष्ट है कि इस शीतकाल में देश-विदेश से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित करेगी।

संसद परिसर में कुत्ते पर कलह, रेणुका चौधरी ने कहा- छोटा सा तो है, काटने वाले तो...

संसद परिसर में कुत्ते पर कलह, रेणुका चौधरी ने कहा- छोटा सा तो है, काटने वाले तो...Congress MP Renuka Chowdhary News: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 1 दिसंबर को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को गाड़ी में लेकर संसद भवन परिसर पहुंचीं। इससे नया विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने इसे संसदीय गरिमा का अपमान बताते हुए चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रेणुका के बयान के बाद तो यह विवाद और बढ़ गया।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
