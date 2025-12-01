SIR अभियान के बीच Election Commission का डांस वीडियो विवादों में, BLO की मौतों पर उठे सवाल ECI का SIR डांस वीडियो विवादों में, BLO तनाव और आत्महत्याओं के बीच उठे सवाल

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 12 राज्यों में मतदाता सूची अपडेट का काम चल रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग (ECI) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें चुनाव अधिकारी अपने व्यस्त शेड्यूल के दौरान ब्रेक टाइम में डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक डांस इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी दिखाई देती है, जो हॉल में मौजूद चुनाव अधिकारियों और बीएलओ (BLO) को 'बूगी वूगी' गाने पर थिरकाता दिख रहा है। यह वीडियो ECI के ‘SIR जॉयथॉन’ का हिस्सा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हो रही है। कई लोगों ने इसे ‘टोन-डिफ’ कहा, खासकर ऐसे समय में जब भारी तनाव में काम कर रहे BLO लगातार मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं और कई अपनी जान भी ले रहे हैं।

SIR जॉयथॉन का हिस्सा था वीडियो

ECI ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- क्विक ब्रेक, स्ट्रॉन्गर टीम… केरल में चल रहे SIR कार्यों के बीच चुनाव अधिकारी, जिनमें BLO भी शामिल हैं, ब्रेक टाइम का आनंद लेते हुए। वीडियो को पोस्ट करते हुए केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी टैग किया गया। यह कार्यक्रम 'SIR जॉयथॉन’ का हिस्सा था- एक जिला-स्तरीय पहल। इसका उद्देश्य पुनरीक्षण कार्य में ऊर्जा और उत्साह भरना था। 29 से 30 नवंबर तक चले इस अभियान में '50 मिनट काम, 10 मिनट मजा' जैसे एक्टिविटी प्लान शामिल थे, जिनमें संगीत, जुम्बा, मिमिक्री, स्ट्रेचिंग और अन्य एक्टिविटीज रखी गई थीं।

Quick Break, Stronger Team ✨



Election officials including BLOs enjoying break time in between their work under the ongoing #SIR in #Kerala @Ceokerala pic.twitter.com/PpdGlBT8nW — Election Commission of India (@ECISVEEP) November 30, 2025 चुनाव आयोग पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स