सोमवार, 1 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (14:28 IST)

मैं जान दे रहा हूं Sir, सुसाइड नोट लिखा, वीडियो बनाया और बीएलओ ने की आत्महत्या, कहा 4 बेटियों का ध्‍यान रखना

BLO commits suicide
यूपी के मुरादाबाद स्थित भोजपुर क्षेत्र के बहेड़ी ब्रह्मनान गांव में एक और बीएलओ सर्वेश सिंह ने आत्महत्या कर ली। पुलिस और परिजनों को मौके से सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह एसआईआर टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है। रात दिन बहुत टेंशन में रहता हूं। जिसकी वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हूं। उन्‍होंने आगे लिखा कि उनकी चार बेटियां हैं, वे बहुत मासूम हैं उनका ख्‍याल रखना।

बता दें कि देश में बीएलओ द्वारा आत्महत्या के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अब यूपी में एक बीएलओ ने अपनी जान दे दी है। उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और फिर वीडियो बनाकर अपनी व्यथा बताई। वे वीडियो में रोते हुए दिख रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि मेरे बच्‍चे मासूम है उनका ख्‍याल रखना।

सहायक अध्यापक के पद पर था : बता दें कि 46 वर्षीय सर्वेश सिंह भगतपुर टांडा ब्लॉक के जाहिदपुर सीकमपुर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि सात अक्तूबर को उन्हें बीएलओ बनाया गया था।

आत्‍महत्‍या के लिए मजबूर हूं : उन्‍होंने बेहद मार्मिक सुसाइड नोट लिखा है। वे यूपी के मुरादाबाद स्थित भोजपुर क्षेत्र के बहेड़ी ब्रह्मनान गांव के रहने वाले थे। पुलिस और परिजनों को मौके से सुसाइड नोट मिला है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह एसआईआर टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है। रात दिन बहुत टेंशन में रहता हूं। जिसकी वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हूं।

वीडियो बनाया और फांसी लगाई : 46 वर्षीय सर्वेश सिंह भगतपुर टांडा ब्लॉक के जाहिदपुर सीकमपुर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि 7 अक्‍टूबर को उन्हें बीएलओ बनाया गया था। रविवार की सुबह उनका शव घर में ही फंदे पर लटका मिला है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने मामले की जांच की जा रही है।
Edited By: Navin Rangiyal
विपक्ष ने उठाई संसद में SIR पर चर्चा की मांग, क्या बोली सरकार

विपक्ष ने उठाई संसद में SIR पर चर्चा की मांग, क्या बोली सरकारदेश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग उठाई और इस बात का संकेत दिया कि यदि सरकार उनकी मांग पर सहमत नहीं हुई तो दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति बन सकती है।

गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 3 आतंकी

गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 3 आतंकीदिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पाकिस्तान-समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 10 नवंबर को ही लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।

सामुहिक विवाह सम्मेलन में CM मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी (देखिए फोटो)

सामुहिक विवाह सम्मेलन में CM मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी (देखिए फोटो)Madhya Pradesh news in hindi : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव ने रविवार को उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में डॉ. इशिता पटेल से विवाह किया। डॉक्टर अभिमन्यू यादव और डॉक्टर इशिता यादव के साथ 21 अन्य जोड़े भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह बंधन में बंधे। ये सभी नव दंपति सभी समाज वर्ग से हैं।

शशि थरूर बोले, अगर इमरान खान की मौत की पुष्‍टि होती है तो यह बड़ी त्रासदी होगी

शशि थरूर बोले, अगर इमरान खान की मौत की पुष्‍टि होती है तो यह बड़ी त्रासदी होगीShashi Tharoor on Imran Khan : पिछले 2 वर्षों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें जेल में ही जान से मार दिया गया है। हालांकि, जेल प्रशासन और इमरान के करीबी सूत्रों ने इसे नकारते हुए दावा किया है कि इमरान पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर इमरान की मौत की पुष्टि होती है, तो यह न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी त्रासदी होगी।

दिल्ली प्रदूषण से किरण बेदी चिंतित, शेयर किया प्लान, पीएम मोदी से क्यों मांगी माफी?

दिल्ली प्रदूषण से किरण बेदी चिंतित, शेयर किया प्लान, पीएम मोदी से क्यों मांगी माफी?दिल्ली-NCR में बढ़े प्रदूषण पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी खासी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को सैनिटाइज्ड मीटिंग रूम से बाहर निकलकर धुएं से भरी सड़कों की असलियत देखनी चाहिए। किरण बेदी ने दिल्ली प्रदूषण की समस्या को लेकर एक ब्लूप्रिंट भी शेयर किया है। उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करने पर पीएम मोदी से माफी भी मांगी।

विपक्ष का मोदी पर पलटवार, कहा ड्रामा मास्टर, प्रियंका गांधी ने भी किया तीखा तंज

विपक्ष का मोदी पर पलटवार, कहा ड्रामा मास्टर, प्रियंका गांधी ने भी किया तीखा तंजOpposition hits back at PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष पर 'हार की हताशा' और 'ड्रामा' करने का आरोप लगाए जाने के बाद, विपक्षी नेताओं ने तीखे शब्दों में पीएम पलटवार किया है। विरोधियों ने न सिर्फ पीएम मोदी की बयानबाजी की गरिमा पर सवाल उठाए, बल्कि उन्हें ही 'सबसे बड़ा ड्रामा मास्टर' घोषित कर दिया।

हल्दी लगाई, मंगलसूत्र पहना और मांग भरी, प्रेमिका ने ब्‍वॉयफ्रेंड के शव से रचाई शादी, क्‍या है पूरा कांड?

हल्दी लगाई, मंगलसूत्र पहना और मांग भरी, प्रेमिका ने ब्‍वॉयफ्रेंड के शव से रचाई शादी, क्‍या है पूरा कांड?प्रेमी अलग जाति से था, प्रेमिका के घरवालों को यह कतई मंजूर नहीं था कि वो दूसरी जाति में शादी करे। इसलिए अपनी ही बेटी के प्रेमी की घरवालों ने निर्ममता से हत्‍या कर डाली। बेटी को ऐसी सजा दी कि उसके लिए जिंदगीभर के लिए यह दर्द सालता रहेगा।

NIA ने डॉ. शाहीन के लखनऊ आवास से जब्त किए गए अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या है इसका लाल किला ब्लास्ट कनेक्शन

NIA ने डॉ. शाहीन के लखनऊ आवास से जब्त किए गए अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या है इसका लाल किला ब्लास्ट कनेक्शनNIA Raid Dr Shaheens Lucknow residence: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम ने सोमवार सुबह राजधानी लखनऊ के खंदारी बाजार क्षेत्र में दिल्ली विस्फोट कांड की मुख्य आरोपी डॉ. शाहीन के घर पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान एनआईए की टीम ने 6 घंटे तक तलाशी ली। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम में फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल थे।

लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू, पीएम मोदी बोले, जिसे ड्रामा करना है करे

लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू, पीएम मोदी बोले, जिसे ड्रामा करना है करेलोकसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं को हार की निराशा से बाहर आने की सलाह दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है, वह कर सकता है। यहां ड्रामा नहीं, बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए। नारों पर नहीं, पॉलिसी पर जोर होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि यह सत्र देश की प्रगति के लिए है। इसे हार की भड़ास निकालने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए।

शशि थरूर ने बढ़ाई टेंशन, कांग्रेस की बैठक से गायब, मोदी के कार्यक्रम में मौजूद !

शशि थरूर ने बढ़ाई टेंशन, कांग्रेस की बैठक से गायब, मोदी के कार्यक्रम में मौजूद !शशि थरूर लगातार दूसरी बार कांग्रेस की अहम बैठक में नहीं पहुंचे जबकि एक दिन पहले वह पीएम मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी की तारीफ के बाद पार्टी के नेताओं में भी नाराजगी हैं। ऐसे में वे पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। वे लगातार बीजेपी और पीएम मोदी के करीब नजर आ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक से उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

