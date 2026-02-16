रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलें

रेप के आरोपों से घिरे प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में खासा सक्रिय उत्तर स्वामी रेप के आरोपों के बाद अंडरग्राउंड हो गया है और उसके विदेश जाने की आंशका जताई जा रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में उत्तम स्वामी पर अब मध्यप्रदेश में शिकंजा कस सकता हैं।





दरअसल उत्तर स्वामी के उज्जैन,जबलपुर और इंदौर और नर्मदापुरम में खासा सक्रिय हैं और प्रदेश में उसके कई स्थानों पर आश्रम है। पुलिस से जुड़े सूत्र बताते है कि पीड़िता और उसका परिवार मध्यप्रदेश में उत्तम स्वामी के आश्रम मे आता रहता था, ऐसे में अगर जांच में घटनास्थल मध्यप्रदेश से जुड़े आश्रम आते है तो यहां पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।



वहीं रेप के आरोपों में घिरने के बाद जबलपुर के भेड़ाघाट में चल रही अपनी कथा को बीच में ही छोड़कर उत्तम स्वामी अचानक गायब हो गया हैं, जिससे उनके विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म एक्स पर लिखा कि कानून का शिकंजा कसता देख यौन शोषण के आरोपी कथावाचक उत्तम स्वामी के विदेश भागने के चर्चे है। बता दें बहुत नेता और अधिकारी इनके चरणों में लोटते रहे है। ये अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करते, भगवान की इच्छा से ही भाग सकते हैं, यदि भागे तो।

वहीं उत्तम स्वामी पर रेप के आरोपों में घिरने के बाद उसके मध्यप्रदेश स्थित गहरे संपर्कों और उनके रसूख को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्हें कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का करीबी माना जाता है। कथा स्थलों पर अक्सर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ उनके होर्डिंग्स देखे जाते रहे है और नेता उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे। नेताओं के साथ उत्तम स्वामी की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसके बाद अब उत्तम स्वामी पर शिंकजा कसता हुआ दिख रहा है।

दरअसल राजस्थान की रहने वाली पीड़िता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ई-मेल भेजकर उत्तम स्वामी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि जब वह नाबालिग थी तभी से उत्तम स्वामी ने धर्म और आध्यात्मिकता की आड़ में उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे डराया-धमकाया गया और आरोपी के प्रभाव के कारण वह लंबे समय तक शिकायत नहीं कर सकी।