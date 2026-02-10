मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (16:41 IST)

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

vivo smartphone
प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। शानदार ZEISS ऑप्टिक्स, दमदार बैटरी और बेहतरीन डिस्प्ले इंजीनियरिंग के साथ कंपनी इन्हें साल के सबसे बड़े 'फ्लैगशिप दावेदार' के रूप में पेश कर रही है।
 

बेजोड़ डिस्प्ले और "गोल्डन ग्रिप" डिजाइन

इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसका विजुअल अनुभव है। इसमें 16.74 cm का 1.5K अल्ट्रा क्लियर OLED पैनल दिया गया है। इंजीनियरिंग का लोहा मनवाते हुए vivo ने इस सेगमेंट के सबसे पतले बेजल पेश किए हैं, जिनकी मोटाई मात्र 0.125 cm है।
 
इस "गोल्डन ग्रिप" डिजाइन की वजह से बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद फोन हाथों में काफी कॉम्पैक्ट महसूस होता है। 5000 nits की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, यह डिस्प्ले तेज धूप में भी क्रिस्टल क्लियर विजुअल देता है। वहीं, एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमिनियम अलॉय फ्रेम इसे मजबूती और लग्जरी लुक दोनों प्रदान करता है।
 

DSLR जैसा कैमरा: 100x जूम का जलवा

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें ZEISS प्रोफेशनल पोर्ट्रेट सिस्टम दिया गया है। V70 Elite: इसमें 50MP का ZEISS नाइट टेलीफोटो कैमरा है, जो 3x ऑप्टिकल जूम और हैरान कर देने वाले 100x डिजिटल जूम के साथ आता है। मेन कैमरा: 50MP के मुख्य ZEISS OIS कैमरे में बड़े फ्लैगशिप सेंसर का उपयोग किया गया है, जो रात के अंधेरे में भी नॉयज-फ्री तस्वीरें खींचने में सक्षम है। सेल्फी: ग्रुप फोटो के लिए फ्रंट में 50MP का ZEISS ग्रुप सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो 92° अल्ट्रा-वाइड फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है।
 

परफॉरमेंस: गेमिंग और मल्टीटास्किंग का 'बीस्ट'

Elite वेरिएंट में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर आधारित है। यह प्रोसेसर CPU परफॉरमेंस में 20 प्रतिशत और GPU पावर में 92 प्रतिशत  तक का उछाल लाता है। फास्ट प्रोसेसिंग के लिए इसमें LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया है। स्टैंडर्ड V70 मॉडल में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। दोनों ही फोन में सटीक हैप्टिक फीडबैक के लिए X-axis लीनियर मोटर और सुरक्षा के लिए 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है।
 

6500mAh बैटरी और फ्लैश चार्जिंग

बैटरी के मामले में vivo ने लंबी छलांग लगाई है। इसमें 6500 mAh की BlueVolt बैटरी दी गई है, जो 40 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसे चार्ज करने के लिए 90W की फ्लैश चार्ज तकनीक है। गेमर्स के लिए विशेष रूप से 'मल्टी-सिनेरियो बाईपास चार्जिंग' फीचर दिया गया है, जिससे गेम खेलते समय फोन गर्म नहीं होगा और बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी।
 

कीमत और उपलब्धता

भारत में vivo V70 सीरीज की आधिकारिक कीमत का खुलासा लॉन्च इवेंट में होगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह ₹40,000 से ₹50,000 के प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी। V70 एक किफायती विकल्प होगा, जबकि V70 Elite अपने पावरफुल टेलीफोटो लेंस और स्नैपड्रैगन 8-सीरीज चिप के कारण प्रीमियम दाम पर आएगा। इच्छुक ग्राहक बैंक ऑफर्स और 'अर्ली बर्ड' रिवॉर्ड्स की जानकारी के लिए vivo ई-स्टोर पर रजिस्टर कर सकते हैं।  Edited by: Sudhir Sharma
