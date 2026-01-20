Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। Vivo के मुताबिक Vivo X200T को 27 जनवरी दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart, विवो इंडिया ई-स्टोर और देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

ZEISS की तकनीक और 10x जूम

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए Vivo X200T में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तीनों लेंस 50-मेगापिक्सल के हैं, जिन्हें दिग्गज कैमरा कंपनी ZEISS के साथ मिलकर तैयार किया गया है। फोन में 10x ज़ूम सपोर्ट के साथ टेलीफोटो और टेलीफोटो मैक्रो फीचर्स मिलेंगे।

क्या होगी स्मार्टफोन की कीमत

स्मार्टफोन में 'AI लैंडस्केप मास्टर' फीचर भी शामिल होगा, जो विवो के हालिया फ्लैगशिप फोन्स की पहचान रहा है। कंपनी ने अभी आधिकारिक कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन लीक्स के मुताबिक इसकी कीमतें कुछ इस तरह हो सकती हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक 12GB + 256GB की कीमत करीब 59,999 रुपए और 12GB + 512GB की कीमत करीब 69,999 रुपए होगी।

Vivo X200T में MediaTek Dimensity 9400 Plus चिपसेट दिया गया है। यह प्रोसेसर विवो की लेटेस्ट X300 सीरीज में मिलने वाले Dimensity 9500 के ठीक नीचे की श्रेणी का एक बेहद पावरफुल चिपसेट है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलेगा। Edited by : Sudhir Sharma