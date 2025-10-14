Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं। फोन में OLED डिस्प्ले, 200MP कैमरे समेत कई तगड़े फीचर्स दिए गए हैं। वीवो के ये दोनों फोन Samsung की टेंशन बढ़ाने के साथ ही iPhone 17 को भी कड़ी टक्कर देंगे। चीन में यह सीरीज लॉन्च की गई।

क्या हैं धांसू फीचर्स, कैसा है कैमरा

Vivo X300 सीरीज के दोनों फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। इनमें 200MP का मेन, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए भी इनमें 50MP का कैमरा मिलता है। कंपनी ने इस फ्लैगशिप सीरीज में V3+ इमेज प्रोसेसिंग चिप दिया है। वीवो के ये दोनों फोन लगभग एक जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। हालांकि, फोन के कुछ हार्डवेयर फीचर्स में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे।



Vivo X300 में 6.31 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वहीं, इसके प्रो मॉडल में 6.78 इंच का FHD+ 1.5K OLED डिस्प्ले मिलेगा। यह भी 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। दोनों स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर पर काम करते हैं।

इनमें 16GB रैम के साथ 1TB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। ये दोनों फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS पर काम करते हैं। X300 Pro में 6510mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। वहीं, X300 में 6040mAh की बैटरी मिलेगी। dited by : Sudhir Sharma