बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
  4. War will erupt again in Gaza, Hamas returned someone elses body to Israel
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (16:59 IST)

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

Israel-Hamas
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Gaza Peace Plan के जरिए 2 साल से चली आ रही  इजरायल और हमास युद्ध को खत्म कराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियां मारकर अपने मंसूबे बता दिए। अब मीडिल ईस्ट पर फिर जंग का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस बीच हमास ने एक ऐसा खेल कर दिया, जिससे इजराइल अब फिर भड़क सकता है।

दरअसल, हमास ने इजरायली बंधकों के जो शव वापस किए हैं, उनमें से एक शव किसी से मैच नहीं कर रहा है। यानी कि हमास ने इजराइली बंधकों के नाम पर किसी और का शव लौटा दिया। मंगलवार को लौटाई गई चार बॉडी पर रातभर फोरेंसिक टेस्ट के बाद, आर्मी ने कहा कि मेडिकल अधिकारियों ने यह नतीजा निकाला कि एक बॉडी किसी भी होस्टेज से मैच नहीं करती है।'' इसके बाद इजरायली मिलिट्री ने चेतावनी दी कि हमास को मरे हुए होस्टेज को वापस करने के लिए सभी जरूरी कोशिशें करनी होंगी। 
फिर भड़केगा युद्ध
इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मांग की है कि हमास बंधकों की लाशें लौटाने के बारे में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाए गए सीजफायर डील में बताई गई शर्तों को पूरा करे। आशंका जाहिर की जा रही है कि यदि हमास इसी तरह से आगे भी शर्तों को पूरा करने में कोई खेल करता है तो मिडिल ईस्ट में फिर से जंग शुरू हो सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे और आखिरी मरे हुए बंधक को लौटाने तक अपनी कोशिशें नहीं रोकेंगे। 
 
खत्म हुई डेडलाइन 
अमेरिका के प्रस्तावित सीजफयर प्लान में सभी बंधकों (जिंदा और मरे हुए) को सोमवार को खत्म हो रही डेडलाइन तक सौंपने की बात कही गई थी। लेकिन डील के तहत, अगर ऐसा नहीं होता है, तो हमास को मरे हुए बंधकों के बारे में जानकारी शेयर करनी थी और जल्द से जल्द सभी को सौंपने की कोशिश करनी थी।
 
हमास ने इजराइल पर लगाया आरोप
हमास के एक प्रवक्ता, हेजम कासेम ने बुधवार को टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि ग्रुप सीजफायर डील में तय हुए बंधकों की लाशें लौटाने के लिए काम कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि मिलिट्री डील में तय डिप्लॉयमेंट लाइन पर काम कर रही है और चेतावनी दी कि डिप्लॉयमेंट लाइन के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को टारगेट किया जाएगा। हजारों इजरायली दफनाने के लिए जा रहे होस्टेज की बॉडीज के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सड़कों पर खड़े हो गए हैं और इजराइली झंडों के साथ चुपचाप खड़े रहे। एजेंसियां
