Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (14:52 IST)

हमास ने अल्लाह हू अकबर के नारों के बीच 8 लोगों को गोली मारी, ट्रंप की चेतावनी, हथियार छोड़ों या फिर...

Donald Trump warns Hamas : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में गाजा शांति समझौते के बीच हमास का एक नया भयावह वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमास लड़ाकों द्वारा 8 लोगों को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाया गया है। बाद में इन लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर सड़क पर घुटनों के बल बैठाया और फिर हमास के बंदूकधारियों ने अल्‍लाह हू अकबर के नारे लगा रही भीड़ के सामने उन्हें गोली मार दी। खबरों के अनुसार, हमास ने इन लोगों को 'गद्दार और अपराधी' बताकर गोली मारी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपने हथियार छोड़ने होंगे। अगर वो हथियार नहीं छोड़ते हैं तो हम उनके हथियार छुड़वाएंगे, ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा।

खबरों के अनुसार, गाजा शांति समझौते के बीच हमास का एक नया भयावह वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमास लड़ाकों द्वारा 8 लोगों को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाया गया है। बाद में इन लोगों की आंखों पर पट्टियां बांधकर सड़क पर घुटनों के बल बैठाया और फिर हमास के बंदूकधारियों ने अल्‍लाह हू अकबर के नारे लगा रही भीड़ के सामने उन्हें गोली मार दी।
हमास ने इन लोगों को 'गद्दार और अपराधी' बताकर गोली मारी, जो इसराइल की मदद कर रहे थे और साथ ही हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। यह वीडियो उस समय सामने आया जब गाज़ा में हमास की सेफ्टी यूनिट्स और फ़िलिस्तीनी क़बीलों के बीच झड़पें हुईं। यह झड़पें अमेरिका के जरिए कराए गए सीजफायर के पांचवें दिन हुई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बड़ी चेतावनी दी है।

तो अमेरिका कार्रवाई करेगा : ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपने हथियार छोड़ने होंगे। अगर वो हथियार नहीं छोड़ते हैं तो हम उनके हथियार छुड़वाएंगे, ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। राष्ट्रपति ने कहा, मैंने हमास से बात की और कहा कि आप हथियार छोड़ेंगे ना? और उन्होंने कहा कि हां सर हम हथियार छोड़ देंगे।
हमास 2007 से गाज़ा पर नियंत्रण बनाए हुए है, जब उसने प्रतिद्वंद्वी संगठन फ़तह को पराजित किया था। इसराइल ने दोहराया है कि भविष्य में बनने वाली गाज़ा सरकार में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी।

जासूसी के शक में सरेआम लोगों की हत्याएं : हमास अपने पुराने अंदाज में लौट आया है। उसने न सिर्फ पूरे गाजा पर कब्जा जमा लिया है, बल्कि इसराइली जासूस होने के शक में लोगों की सरेआम हत्याएं भी कर रहा है। हमास ने सोमवार को गाजा में कम से कम 35 लोगों को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया।
रविवार को हमास के सुरक्षाबलों के साथ झड़पों में शक्तिशाली दगमूश कबीले के 52 सदस्य मारे गए, जबकि वरिष्ठ अधिकारी बासेम नईम के बेटे सहित 12 हमास आतंकवादी भी मारे गए। भले ही इसराइल और हमास के बीच शांति समझौता हो चुका है लेकिन हमास के निरस्त्रीकरण, गाजा के शासन और फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जैसे जटिल मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है।
इस कारण हुई थी जंग की शुरुआत : हमास और इसराइल के बीच जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को तब हुई थी जब हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला कर 1,200 लोगों को मार डाला था और 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इसराइल ने इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की थी जिसमें 67,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।
Edited By : Chetan Gour 
Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लान

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लानदीवाली का त्‍योहार। इस पर जगह-जगह जाम। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। नो एंट्री में एंट्री और वन वे में प्रवेश। इन सब अव्‍यवस्‍थाओं ने मिलकर इंदौर के ट्रैफिक को बेलगाम कर दिया है। सबकुछ सही करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस की आंखों में एक बेबसी नजर आती है। वजह है बढ़ती हुई भीड़, वाहनों के ग्राफ में उछाल और इंदौर के नागरिकों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस। नतीजन इन दिनों शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जाम की भेंट चढता नजर आ रहा है।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

बिहार चुनाव मेंं NDA से कैसे पिछड़ा महागठबंधन, राहुल-तेजस्वी की जोड़ी में भी दरार?

बिहार चुनाव मेंं NDA से कैसे पिछड़ा महागठबंधन, राहुल-तेजस्वी की जोड़ी में भी दरार?बिहार विधानसभा चुनाव सत्तारूढ NDA और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। कांटे के मुकाबले में फंसे बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन जैसै-जैस चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के लिए अब 48 घंटे (17 अक्टूबर तक नामांकन) का समय बाकी बचा है लेकिन महागठबंधन में न तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया है औ न अब आरजेडी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक एलान किया है।

उत्तराखंड में पंजीकृत श्रमिकों को 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

उत्तराखंड में पंजीकृत श्रमिकों को 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायताChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) की बैठक में पंजीकृत लगभग 10 हजार श्रमिकों एवं उनके परिजनों को कुल 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की।

Bihar Elections : जदयू की पहली लिस्ट पर NDA में बवाल, चिराग पासवान की 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

Bihar Elections : जदयू की पहली लिस्ट पर NDA में बवाल, चिराग पासवान की 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवारJDU first list of Candidates : बिहार विधानसभा चुनावों में राजग और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उपेंद्र कुशवाह की नाराजगी की खबरों की बीच नीतीश कुमार की जदयू ने बुधवार को 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 4 ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है जो चिराग पासवान की लोजपा आर को अलॉट हुई है।

ग़ाज़ा में हिंसक टकराव से हुई भारी तबाही, पुनर्निर्माण की कीमत 70 अरब डॉलर होने का अनुमान

ग़ाज़ा में हिंसक टकराव से हुई भारी तबाही, पुनर्निर्माण की कीमत 70 अरब डॉलर होने का अनुमानपिछले 2 वर्ष से जारी लड़ाई और इसराइली बमबारी में ग़ाज़ा में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है, जिसे फिर से खड़ा करने और सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 70 अरब डॉलर की धनराशि की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, ग़ाज़ा का 84 प्रतिशत हिस्सा विध्वंस का शिकार हुआ है और कुछ इलाक़ों में तो यह 92 फ़ीसदी तक है। संयुक्त राष्ट्र, योरोपीय संघ और विश्व बैंक के एक आकलन में ग़ाज़ा में हुई क्षति की क़ीमत 70 अरब डॉलर आंकी गई है।

कौन है भारतीय मूल का एश्ले टेलीस, जो अमेरिका में चीन के लिए जासूसी के आरोप में हुआ गिरफ्तार

कौन है भारतीय मूल का एश्ले टेलीस, जो अमेरिका में चीन के लिए जासूसी के आरोप में हुआ गिरफ्तारAshley Tellis News in hindi : अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे एश्ले जे टेलीस को पुलिस ने गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर चीन के अधिकारियों से संपर्क रखने का भी आरोप है। भारत अमेरिका संबंधों की हिमायती रहे टेलीस की गिरफ्तारी की खबर से सभी हैरान रह गए।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
