शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. Appeal for unhindered access to supplies of aid to Gaza
Written By UN
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (13:42 IST)

युद्ध से तबाह ग़ाज़ा में सहायता सामग्री की आपूर्ति के लिए निर्बाध पहुंच की अपील

Appeal for unhindered access to supplies of aid to Gaza
Appeal for aid supplies in Gaza : इसराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता लागू होने की ख़बरों के बाद बड़ी संख्या में ग़ाज़ावासी उत्तरी इलाक़े की तरफ़ वापस लौटने लगे हैं जिससे उधर जाने वाला मुख्य मार्ग भीड़ से भर गया है। इन हालात में संयुक्त राष्ट्र सहायता दलों ने अकाल को फैलने से रोकने के लिए इसराइल से ग़ाज़ा के लिए सभी सीमा चौकियों को खोलने की अपनी अपील दोहराई है।
 
फ़िलिस्तीनियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNRWA) की संचार निदेशक जूलियेट टौमा ने कहा है, इस समझौते के विवरण या इसे लागू किए जाने के तरीक़े के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अलबत्ता हम ग़ाज़ा में सभी सीमा चौकियों को तुरन्त खोले जाने का आहवान करते हैं ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्र में मानवीय सहायता सामग्री की आपूर्ति की जा सके।
 
उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इसराइली सेनाएं, ग़ाज़ा के कुछ हिस्सों से कथित रूप में पीछे हट रही हैं। इसराइल और हमास के बीच हुए समझौते के अनुरूप ऐसा किए जाने की व्यवस्था है। इस समझौते की मध्यस्थता इस सप्ताह मिस्र में अमेरिकी मध्यस्थों और क़तर व तुर्की के प्रतिनिधियों ने की थी।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने बताया है कि ग़ाज़ा में गम्भीर कुपोषण से पीड़ित 50 हज़ार युवक जोखिम की चपेट में हैं। जूलिएट टौमा ने इन युवाओं की स्थिति की तरफ़ ध्यान आकर्षित करते हुए ज़ोर देकर कहा कि अकाल को रोकने और नियंत्रित करने के लिए UNRWA की तरफ़ से यह भोजन सामग्री उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
यूएन एजेंसियों का कहना है कि गम्भीर कुपोषण से पीड़ित इन बच्चों और युवकों का तुरन्त इलाज किया जाना होगा। युद्धविराम लागू होने के साथ यह उम्मीद जताई गई है कि इन सबको वो चिकित्सीय उपचार मिल सकेगा जिसकी उन्हें बेहद ज़रूरत है।
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष सहायता समन्वय अधिकारी टॉम फ़्लैचर ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का पूरा मानवीय परिवार ग़ाज़ा में सहायता पहुंचाने के लिए जुटा हुआ है। उन्होंने कहा, ग़ाज़ा पट्टी में सहायता सामग्री वितरित करने में UNRWA की अपरिहार्य भूमिका पर ज़ोर दिया और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना में संयुक्त राष्ट्र को सौंपी गई केन्द्रीय भूमिका को भी रेखांकित किया था।
 
कुछ इलाक़ों में युद्ध जारी
इस बीच ग़ाज़ा पट्टी में अब भी काम कर रही सहायता टीमों ने बताया कि युद्धविराम शुक्रवार सुबह तक लागू नहीं हुआ था। यूनीसेफ़ के प्रवक्ता रिकार्डो पाइरेस ने कहा कि फिर भी महत्वपूर्ण मानवीय कार्य जारी हैं, जिनमें गुरुवार को ग़ाज़ा शहर में इन्क्यूबेटर में भर्ती और अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे दो शिशुओं को बचाने के लिए यूनीसेफ़ का एक चिकित्सा मिशन भी शामिल है।
प्रवक्ता ने कहा, सौभाग्य से ज़मीनी स्तर पर सहकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत से वे बच्चे बच गए और आज अपने परिवारों से मिल गए। ग़ाज़ा में युद्धविराम लागू होने की ख़बरें के बाद, भारी संख्या में लोग शुक्रवार (10 अक्टूबर) को उत्तरी इलाक़े की तरफ़ अपने घरों के लिए लौटने लगे।
 
यूनीसेफ़ प्रवक्ता रिकार्डो बाइलेस ने बताया कि मिशन को ग़ाज़ा शहर तक पहुंचने के लिए 15 घंटे इन्तज़ार करना पड़ा क्योंकि ज़मीनी स्तर पर स्थिति अब भी बहुत अस्थिर थी और बहुत तेज़ी से गतिविधियां हो रही थीं- बहुत हिंसा। UNRWA की प्रवक्ता जूलिएट टौमा ने भी इसी आकलन को दोहराते हुए बताया कि ग़ाज़ा पट्टी में उनके सहयोगियों ने शुक्रवार सुबह हवाई हमलों की सूचना दी।
 
उन्होंने यह भी बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल पर हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादी हमलों से शुरू हुए युद्ध के दौरान UNRWA के 370 से अधिक कर्मचारी मारे गए हैं। उन्होंने आगे कहा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से यह संयुक्त राष्ट्र का काम करते हुए मारे गए लोगों की सबसे बड़ी संख्या है।
संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी (WHO) के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमियर ने भी सभी सम्भावित मार्गों से निर्बाध सहायता पहुंच का आह्वान दोहराया है। उन्होंने ग़ाज़ा से पूर्वी येरुशलम सहित पश्चिमी तट तक गम्भीर अवस्था वाले मरीज़ों को बेहतर चिकित्सा की ख़ातिर निकासी फिर से शुरू करने और पुनर्निर्माण को गति देने के लिए बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
 
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के पास ग़ाज़ा में पहुंचाने के लिए 1 लाख 70 हज़ार मीट्रिक टन भोजन, दवाइयां और अन्य आपूर्ति तैयार है। इसका उद्देश्य ग़ाज़ा में 21 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाना है। साथ ही गम्भीर पोषण अवश्यकताओं वाले लगभग 5 लाख ज़रूरतमन्द लोगों तक पौष्टिक भोजन की व्यवस्था को भी बढ़ाना है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकायाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कारNobel Peace Prize : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचोडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। ट्रंप ने 7 बड़े युद्ध समाप्त करने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा था। हालांकि समिति ने ट्रंप पर मारिया को प्राथमिकता दी।

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयानChirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसाल

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसालएनीमिया मुक्त अभियान में कानपुर ने बनाया कीर्तिमान, लाल गोली बनी सेहत की डोरी, एक दिन में 9.04 लाख महिलाओं और बच्चियों ने खाई आयरन की गोली

और भी वीडियो देखें

प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले किसानों को 35440 करोड़ की सौगात, 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले किसानों को 35440 करोड़ की सौगात, 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआतPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में एक विशेष कार्यक्रम के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़ी 35440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इनमें 24000 करोड़ रुपए की 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' और 11440 करोड़ रुपए की 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मतस्य पालन योजना के लिए भी करीब 693 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का हिस्सा रही है।

उत्‍तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, पेपर लीक के बाद SSSC परीक्षा रद्द

उत्‍तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, पेपर लीक के बाद SSSC परीक्षा रद्दUKSSSC Exam Postponed : पेपर लीक मामले में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने अब 12 अक्‍टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने कहा कि नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। भाजपा विधायकों की मांग पर परीक्षा को रद्द किया गया है। विधायकों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। परीक्षा का आयोजन राज्यभर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर किया गया था।

दिल्ली में कोल्ड्रिफ पर लगा बैन, अब राजधानी में भी लगी मौत के सीरप पर रोक

दिल्ली में कोल्ड्रिफ पर लगा बैन, अब राजधानी में भी लगी मौत के सीरप पर रोकColdrif Cough Syrup : मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के बाद दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शनिवार को राजधानी में कोल्ड्रिफ कफ सीरप की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, चमकेगी ठंड, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, चमकेगी ठंड, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्टWeather Update News : देश के ज्यादातर हिस्सों से अब दक्षिण-पश्चिम मानसून लौटने लगा है। अब पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी से तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिली है। पहाड़ी राज्यों में इस बार तेजी से ठंड बढ़ी है। मानसून की विदाई के बावजूद मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और मुंबई समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

LIVE: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कफ सीरप कोल्ड्रिफ पर लगा बैन

LIVE: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कफ सीरप कोल्ड्रिफ पर लगा बैनLatest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली सरकार ने शनिवार को कफ सीरप कोल्ड्रिफ की बिक्री पर रोक लगा दी। इस सायरप से मध्यप्रदेश में कई बच्चों की मौत हो गई थी। पल पल की जानकारी...

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com