शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. Economic development is possible only through secure employment
Written By UN
Last Modified: शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (19:17 IST)

SDG-8 : सुरक्षित रोजगार से ही सबकी भलाई वाला आर्थिक विकास संभव

Economic development is possible only through secure employment
एक सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगारपरक कामकाज हासिल करना, हर व्यक्ति का अधिकार है, जिसे आसान बनाना या जिसके लिए अनुकूल परिस्थितियां सृजित करना देशों की सरकारों की ज़िम्मेदारी है। सतत विकास लक्ष्य 8 (SDG-8) इसी सोच को आगे बढ़ाता है जिसका उद्देश्य सभी के लिए स्थिर आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार और गरिमामय या सम्मानजनक रोजगार वाला कामकाज सुनिश्चित करना है। इसके बिना सतत और सबको साथ लेकर चलने वाला आर्थिक विकास संभव नहीं है। 
 
यह लक्ष्य न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल देता है, बल्कि युवाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षित, समावेशी और न्यायपूर्ण कार्यस्थल बनाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को हर वर्ग तक पहुंचाने पर भी ध्यान केन्द्रित करता है।
मगर इस लक्ष्य की राह में coronavirus>COVID-19 के बाद की चुनौतियां, व्यापार तनाव, बढ़ता क़र्ज़ और वैश्विक असुरक्षा बड़ी रुकावट बने हैं। वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति वास्तविक वैश्विक सकल घरेलु उत्पाद (GDP) में सुधार देखा गया, लेकिन 2022 में यह धीमा हुआ और 2025 में केवल 1.5 प्रतिशत वृद्धि की सम्भावना है।
 
क्या है गरिमामय काम?
गरिमामय कामकाज का अर्थ है ऐसा रोजगार जो उत्पादक हो, उचित आय दे, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करे, और व्यक्तिगत विकास व सामाजिक समावेशन के अवसर प्रदान करे।
 
रोजगार और असमानताएं
2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5 फ़ीसदी के साथ रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गई, लेकिन लगभग 58 फ़ीसदी कर्मचारी अब भी अनौपचारिक रोजगार में हैं, विशेषकर कम विकसित देशों और सब-सहारा अफ़्रीका में। अनौपचारिक रोजगार का मतलब है जिस कामकाज में मेहनताना यानी वेतन व अन्य सुविधाएं और अधिकार निर्धारित नहीं होते हैं।
इससे युवा और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हैं। साथ ही 15–24 आयु वर्ग के लगभग 26 करोड़ युवा, यानि हर पांच में से एक शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण (NEET) में नहीं हैं। इस आंकड़े में युवा महिलाएं, पुरुषों की तुलना में दोगुनी मुश्किलों का सामना कर रही हैं।
 
इसके अलावा, 2015–2023 के बीच वैश्विक स्तर पर श्रमिक अधिकारों के पालन में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं 2024 में बाल श्रम घटकर लगभग 13 करोड़ 80 लाख बच्चों तक पहुंच गया, फिर भी 2025 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसमें तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
 
उसी वर्ष युवा बेरोजगारी 12।9 प्रतिशत रही, जो वयस्क दर (3।7 प्रतिशत) से लगभग तीन गुना अधिक है। इसके अलावा, सब-सहारा अफ़्रीका और कम विकसित देशों में हर 10 में से 9 श्रमिक, अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं, जिससे वे सामाजिक सुरक्षा और क़ानूनी सुरक्षा से वंचित हैं।
 
क्या है इसका हल?
इस समय, गरिमामय रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होना, धन व संसाधन निवेश की कमी और कम उपभोग भी एक बड़ी बाधा हैं। SDG-8 को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रणाली में सुधार, बढ़ते क़र्ज़, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार तनाव से निपटना आवश्यक है।
इसके साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए समान वेतन, सुरक्षित और समर्थनपूर्ण कार्यस्थल, औपचारिक रोजगार, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना ज़रूरी है। इस लक्ष्य की कुंजी, युवाओं को गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण देना, उनके कौशल को बाज़ार की मांग के अनुरूप बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा एवं बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है।
 
साथ ही देशों की सरकारों को सतत, नवाचारी और लोगों पर केन्द्रित अर्थव्यवस्थाएं बनानी होंगी, जिसमें युवाओं और महिलाओं को रोजगार दिए जाने को प्राथमिकता दी जाए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Medical Store : बिना फार्मासिस्ट मेडिकल चलाया तो 3 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है नया आदेश

Medical Store : बिना फार्मासिस्ट मेडिकल चलाया तो 3 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है नया आदेशमध्यप्रदेश में अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य है। गैर पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दवा बेचने पर कार्रवाई होगी। अगर बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की जेल के साथ ही 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी देना होगा। स्टेट फॉर्मेसी काउंसिल ने निर्देश जारी कर मेडिकल स्टोर, अस्पताल और काउंसिल को चेतावनी जारी की है।

very shocked : 3 दिन बाद जूता कांड पर CJI बीआर गवई ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे लिए भुला दिया गया अध्याय

very shocked : 3 दिन बाद जूता कांड पर CJI बीआर गवई ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे लिए भुला दिया गया अध्यायCJI बीआर गवई के कोर्ट रूम में सोमवार को 71 वर्षीय एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड के 3 दिन बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस मुद्दे पर बात की। वकील पिछले महीने खजुराहो में विष्णु प्रतिमा की पुनर्स्थापना से जुड़ी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से नाराज था। उन्होंने कहा है कि 'जो कुछ हुआ उससे बहुत स्तब्ध था।'

प्रोपेगंडा मेडिसिन माफियाओं ने बढ़ाया मरीज का मर्ज, कमजोर कानून ने ड्रग माफियाओं को किया मजबूत

प्रोपेगंडा मेडिसिन माफियाओं ने बढ़ाया मरीज का मर्ज, कमजोर कानून ने ड्रग माफियाओं को किया मजबूतहिमाचल के बद्दी, पंजाब में मोहाली, जालधंर और महाराष्‍ट्र के शहरों में संचालित हो रही प्रोपेगंडा मेडिसिन कंपनियां

हरियाणा-IPS सुसाइड, CM से बोलीं IAS पत्नी- ये मर्डर, सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं

हरियाणा-IPS सुसाइड, CM से बोलीं IAS पत्नी- ये मर्डर, सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी FIR दर्ज नहींहरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद उनकी पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि आरोपी सशक्त अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

Transfer Gmail to Zoho Mail: Gmail छोड़ अमित शाह ने अपनाया Zoho Mail, जानिए स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Transfer Gmail to Zoho Mail: Gmail छोड़ अमित शाह ने अपनाया Zoho Mail, जानिए स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेसTransfer Gmail to Zoho Mail: भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपनी आधिकारिक और निजी ईमेल के लिए Gmail के बजाय Zoho Mail का उपयोग शुरू करना, देश में डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। Zoho Mail, एक भारतीय कंपनी होने के नाते, अपने सख्त गोपनीयता मानकों और मेड इन इंडिया समाधानों के कारण सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह बदलाव उन आम यूजर्स के लिए भी एक प्रेरणा है जो अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर अधिक सतर्क रहना चाहते हैं।

और भी वीडियो देखें

यूपी में 'व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद' से बेटियों का बढ़ा आत्मविश्वास

यूपी में 'व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद' से बेटियों का बढ़ा आत्मविश्वासUttar Pradesh News : मिशन शक्ति 5.0 के तहत योगी सरकार ने बालिकाओं के स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को सशक्त करने की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह (3 से 11 अक्टूबर) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी महिला व बाल देखरेख संस्थानों में 'व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद' कार्यक्रम ने बालिकाओं में मासिक धर्म स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति नई चेतना जगाई।

घबराइए मत, सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथ

घबराइए मत, सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से बातचीत करते हुए कहा, घबराइए मत, हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। हर पीड़ित की शिकायत का प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा। यह सरकार की प्राथमिकता है। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निस्तारण कराएं।

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया, शक हो तो US से भी पूछ लेना

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया, शक हो तो US से भी पूछ लेनाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

Cough Syrup : फिर 1 साल के मासूम को लिख दिया मौत का कफ सिरप, ये कारनामा किया इंदौर के सरकारी अस्‍पताल ने

Cough Syrup : फिर 1 साल के मासूम को लिख दिया मौत का कफ सिरप, ये कारनामा किया इंदौर के सरकारी अस्‍पताल नेडॉक्‍टर ने 1 साल के बच्‍चे को प्रतिबंधित कॉम्‍बिनेशन सीपीएम और पीपीई का कॉम्‍बिनेशन लिख डाला। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह दवाई सरकारी अस्‍पताल के ड्यूटी डॉक्‍टर ने बकायदा अस्‍पताल के लेटरहेड पर लिखकर प्रिस्‍क्राइब की है। वेबदुनिया को एक्‍सक्‍लूसिवली यह खबर अपनी पड़ताल के दौरान हाथ लगी। इसी ड्रग कॉम्‍बिनेशन की वजह से 33 बच्‍चों की मौत का मामला पूरे देश में बवाल मचा रहा है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com