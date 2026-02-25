Delhi Police Vs Himachal Police : AI समिट पर बवाल, हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज़ को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के एक होटल से पकड़ा।





हिमाचल पुलिस ने इस कार्रवाई नियमों को विरुद्ध बताया और दिल्ली पुलिस के जवानों को भी डिटेन कर लिया। हिमाचल पुलिस तीनों युवकों व पुलिस को लेकर शिमला रवाना हो गई। हिमाचल ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को अवैध बताया, क्योंकि प्रदेश पुलिस को तीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं दी गई।



