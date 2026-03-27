ईरान का इजरायल पर 'Wave 83' हमला : मिसाइलों पर दुनिया के लिए लिखा- 'Thank You INDIA'
Iran Israel War: मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने आज एक बेहद भावुक और रणनीतिक मोड़ ले लिया है। ईरान की इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने शुक्रवार तड़के इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' के तहत 83वें चरण (Wave 83) का बड़ा हमला शुरू किया। इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात वे संदेश थे, जो ईरानी सैनिकों ने मिसाइलों पर लिखे थे।
मिसाइलों पर 'थैंक यू इंडिया' और वैश्विक संदेश
ईरानी सरकारी मीडिया (IRIB) द्वारा जारी किए गए दृश्यों में देखा गया कि हमले से पहले ईरानी एयरोस्पेस फोर्स के जवान बैलिस्टिक मिसाइलों पर अंग्रेजी में धन्यवाद संदेश लिख रहे थे।
भारत को शुक्रिया : एक मिसाइल पर स्पष्ट रूप से 'Thank you to people of India' लिखा देखा गया। यह संदेश हाल ही में कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों से ईरान के लिए आए मानवीय समर्थन और एकजुटता के जवाब में दिया गया है।
दुनियाभर को संदेश : भारत के अलावा स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लोगों के लिए भी इसी तरह के 'थैंक यू' नोट्स मिसाइलों पर लिखे गए थे।
किन ठिकानों को बनाया निशाना?
IRGC के बयान के मुताबिक, इस 83वें वेव में लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों के साथ-साथ 'सुसाइड ड्रोन्स' का इस्तेमाल किया गया। मुख्य रूप से इन ठिकानों को टारगेट किया गया:
-
अशदोद (Ashdod) : इजराइल के इस प्रमुख बंदरगाह शहर में तेल डिपो और स्टोरेज टैंकों पर हमला।
-
मोडिन (Modi'in) : यहां इजराइली सैन्य कर्मियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा।
-
अमेरिकी बेस : बहरीन में अमेरिकी 'पैट्रियट' मिसाइल सिस्टम के मेंटेनेंस सेंटर और कुवैत व यूएई में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले की खबरें हैं।
इजराइल और अमेरिका की प्रतिक्रिया
इजराइल के कई शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंज रहे हैं। तेल अवीव और यरुशलम के पास मिसाइल इंटरसेप्शन (आसमान में ही मार गिराने) की खबरें हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाव के बीच संकेत दिया था कि वे ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को 10 दिनों के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ईरान के इस ताज़ा हमले के बाद स्थिति फिर से अनियंत्रित होती दिख रही है।
अगला कदम क्या हो सकता है?
ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने सहयोगियों और सहानुभूति रखने वाले देशों के प्रति आभारी है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई कम नहीं करेगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या इजराइल इसके जवाब में अपनी घोषित 'जमीनी लड़ाई' (Ground War) शुरू कर देगा?
Edited by: Vrijendra Singh Jhala