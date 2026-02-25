Prime Minister Narendra Modi : इजराइल की संसद में PM मोदी का संबोधन, 2000 साल पुराने रिश्तों का किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर हैं। उन्होंने इजराइली संसद को संबोधित करते हुए इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की। मोदी ने कहा कि हम आपके दर्द को समझते हैं, भारत लंबे वक्त से आतंकवाद से पीड़ित है। भाषण की प्रमुख बातें-

होलोकास्ट मानवता के अंधेरे अध्यायों में से एक

पीएम मोदी ने कहा कि होलोकॉस्ट मानवता के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक है। फिर भी, उन कठिन वर्षों में, कुछ मानवतापूर्ण कार्य अलग दिखाई दिए। गुजरात के नवानगर के महाराजा, जिन्हें ‘जाम साहेब’ के नाम से जाना जाता है, ने उन पोलिश बच्चों सहित यहूदी बच्चों को शरण दी, जिनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में इज़राइल के संकल्प, साहस और उपलब्धियों के लिए बड़ा सम्मान है। जब हम आधुनिक राज्यों के रूप में जुड़े भी नहीं थे, तब से ही हमारे संबंध 2,000 साल से अधिक पुरानी परंपराओं में बंधे हुए थे। एस्टर की पुस्तक भारत को ‘होदु’ के रूप में संदर्भित करती है और तलमुद में प्राचीन काल में भारत के साथ व्यापार का उल्लेख है। यहूदी व्यापारी भूमध्यसागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों से यात्रा करते थे, वे अवसर और सम्मान की तलाश में आए, और भारत में वे हमारे बीच शामिल हो गए। भारतीय यहूदी समुदायों ने यहाँ बिना भय के जीवन व्यतीत किया, अपनी आस्था को संरक्षित किया और समाज में पूर्ण भागीदारी निभाई। यह इतिहास हमारे लिए गर्व का विषय है।”

टॉप तीन इकनॉमी में शामिल होंगे

इजराइली संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी रहा है। जल्द ही, हम दुनिया की टॉप तीन इकॉनमी में शामिल होंगे। पिछले कुछ सालों में, भारत ने दूसरे देशों के साथ कई ज़रूरी ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। हमारी टीमें एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं।

यहूदी समुदाय बिना भेदभाव के रहते हैं

इज़राइली संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी जुल्म या भेदभाव के रहते आए हैं। उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा है और समाज में पूरी तरह से हिस्सा लिया है।

कोई भी चीज आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है। हमें 26/11 के मुंबई हमले में इज़राइली नागरिकों समेत बेगुनाहों की जान जाने की याद है। आपकी तरह, हमारी भी आतंकवाद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है।

गाजा पीस इनिशिएटिव

पीएम मोदी ने कहा कि गाजा पीस इनिशिएटिव, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंज़ूरी दी थी, एक रास्ता दिखाता है। भारत ने इस पहल के लिए अपना पक्का समर्थन जताया है। हमारा मानना ​​है कि इसमें इस इलाके के सभी लोगों के लिए एक सही और टिकाऊ शांति का वादा है, जिसमें फ़िलिस्तीन मुद्दे को सुलझाना भी शामिल है। हमारी सभी कोशिशें समझदारी, हिम्मत और इंसानियत से चलें। शांति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन भारत इस इलाके में बातचीत, शांति और स्थिरता के लिए आपके और दुनिया के साथ है।

भारत 7 अक्टूबर के इजराइल के दर्द के साथ खड़ा है

इज़राइल की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इज़राइल को आधिकारिक मान्यता दी थी, 17 सितंबर, 1950। मैं भारत के लोगों की तरफ से हर उस जान और हर उस परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं रखता हूं जिनकी दुनिया 7 अक्टूबर को हमास के बेरहम आतंकवादी हमले में तबाह हो गई। हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं। भारत इस समय और आगे भी पूरे भरोसे के साथ इज़राइल के साथ मजबूती से खड़ा है।

140 करोड़ भारतीयों का संदेश लाया हूं

पीएम मोदी ने इजराइल की संसद में कहा कि इस प्रतिष्ठित सदन के सामने खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। मैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर और एक पुरानी सभ्यता के प्रतिनिधि के तौर पर दूसरी सभ्यता को संबोधित करते हुए ऐसा कर रहा हूँ। मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिवादन और दोस्ती, सम्मान और साझेदारी का संदेश लाया हूं।





'स्पीकर ऑफ़ द नेसेट मेडल से सम्मान इज़राइल की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'स्पीकर ऑफ़ द नेसेट मेडल' से सम्मानित किया। यह नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान है। यह मेडल भारत और इज़राइल के बीच सामरिक रिश्तों को मज़बूत करने के लिए PM मोदी के असाधारण योगदान के सम्मान में दिया जा रहा है। इस दौरान इजराइल संसद में 'मोदी-मोदी' के नारे लगे।

इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के टॉप सिविलियन सम्मान नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने इजराइली पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उन्हें यह अवॉर्ड दिया।