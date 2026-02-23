सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. मोबाइल मेनिया
  4. google pixel 9a price drop after pixel 10a launch best discount offers india
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (16:05 IST)

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10a launch
Google Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।
 
 गूगल अपने नए मॉडल के लिए स्टॉक क्लियर कर रहा है, जिससे ग्राहकों को शक्तिशाली AI फीचर्स वाला फोन बजट में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है। आप इस डील का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

कीमतों का पूरा गणित: कहां मिल रहा है सबसे सस्ता?

Pixel 10a की एंट्री के बाद रिटेलर्स ने Pixel 9a की कीमतों में आक्रामक कटौती की है:
 
Croma : यहाँ फोन की कीमत गिरकर 39,999 रुपये हो गई है, और बैंक ऑफर्स के साथ इसे 36,999 रुपये तक में खरीदा जा सकता है।
 
Amazon: यहाँ रंग (Obsidian या Porcelain) के आधार पर यह 38,690 से 39,410 रुपये के बीच लिस्टेड है।
 
Flipkart : यहाँ यह 39,999 रुपये में उपलब्ध है, साथ ही नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज डील के जरिए अतिरिक्त बचत की जा सकती है।
 
विभिन्न ऑफर्स को मिलाकर इस फोन की प्रभावी कीमत अक्सर 37,000 से 39,000 रुपए के बीच बैठती है।
 

क्यों खरीदें Pixel 9a?

Pixel 9a की यह सेल जबरदस्त वैल्यू दे रही है क्योंकि इस फोन के कई स्पेसिफिकेशन नए Pixel 10a के समान ही हैं, जिसमें शक्तिशाली Tensor G4 चिप भी शामिल है। यानी आप नई लॉन्चिंग की पूरी कीमत चुकाए बिना फ्लैगशिप फीचर्स का मजा ले सकते हैं।
 

प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स जो आज भी हैं दमदार:

प्रोसेसर: Google Tensor G4 चिपसेट, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेहतरीन है।
डिस्प्ले: 6.3-इंच OLED (120Hz रिफ्रेश रेट) – जीवंत रंग और स्मूथ स्क्रॉलिंग।
कैमरा: 48MP मुख्य + 13MP अल्ट्रावाइड रियर कैमरा और शानदार सेल्फी के लिए 13MP फ्रंट कैमरा।
बैटरी: 5,100mAh, जो आसानी से एक दिन से ज्यादा चलती है।
सॉफ्टवेयर: क्लीन एंड्रॉइड अनुभव और Gemini AI जैसे फीचर्स के साथ नियमित 'पिक्सेल ड्रॉप्स' अपडेट।
अपडेट: 7 साल के सुरक्षा अपडेट का वादा। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के बहादुर 'टायसन' को लगी पहली गोली, खोजी कुत्ते की मदद से टाप जैश कमांडर हुआ ढेर

किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के बहादुर 'टायसन' को लगी पहली गोली, खोजी कुत्ते की मदद से टाप जैश कमांडर हुआ ढेरKishtwar terrorist encounter case : सेना के एक खोजी कुत्ते टायसन ने बहुत हिम्मत दिखाई और किश्तवाड़ में एक एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान पहली गोली खाई। इससे सुरक्षाबलों को आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाने और जैश-ए-मोहम्मद संगठन के एक टाप कमांडर समेत 3 को सफलतापूर्वक मारने में मदद मिली। सेनाधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद छातरू इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता टली, अमेरिकी कोर्ट के फैसले का दिखा असर, जानिए कब होगी अगली बैठक

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता टली, अमेरिकी कोर्ट के फैसले का दिखा असर, जानिए कब होगी अगली बैठकIndia-US trade talks postponed : भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल, टैरिफ के मसले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच होने वाली अंतरिम व्यापार समझौते (ट्रेड डील) पर बातचीत फिलहाल टल गई है। खबरों के अनुसार, दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों की अहम बैठक 23 फरवरी से वॉशिंगटन में शुरू होने वाली थी। अब इस बैठक को आगे की तारीख के लिए टाल दिया गया है।

कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत पड़ी, मेरठ में गरजे PM मोदी

कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत पड़ी, मेरठ में गरजे PM मोदीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मेरठ से 12930 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इससे पहले मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और यहां से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर किया। अपने भाषण में प्रधानंमत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा।

Pakistan के हमले से बौखलाया अफगानिस्तान, महिलाओं और बच्चों को बनाया निशाना, बदला लेने की धमकी

Pakistan के हमले से बौखलाया अफगानिस्तान, महिलाओं और बच्चों को बनाया निशाना, बदला लेने की धमकीपाकिस्तानी एयरफोर्स ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पक्तिका और नांगरहार में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस हमले से अफगानिस्तान बौखला उठा। मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने बरमल, अरगुन, खोगयानी, बहसूद और घनी खेल जिले में एयरस्ट्राइक की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया, बोले- दशकों की लूट अब नहीं चलेगी...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया, बोले- दशकों की लूट अब नहीं चलेगी...Donald Trump's big announcement regarding global tariffs : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में आने वाले सभी विदेशी सामानों पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे थे और उनके मुताबिक अब इस स्थिति को बदला जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और इसे बेहद खराब बताया।

और भी वीडियो देखें

अखिलेश यादव का भाजपा पर वार: ‘सनातन बचाने के लिए भाजपा हटाओ’, शंकराचार्य केस में सियासत तेज

अखिलेश यादव का भाजपा पर वार: ‘सनातन बचाने के लिए भाजपा हटाओ’, शंकराचार्य केस में सियासत तेजसपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ‘भाजपा हटाओ, सनातन बचाओ’ का नारा देते हुए संतों के अपमान का आरोप लगाया।

Gold-Silver Import पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बोलीं- ‘अलार्मिंग लेवल’ पर नहीं पहुंचा आयात

Gold-Silver Import पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बोलीं- ‘अलार्मिंग लेवल’ पर नहीं पहुंचा आयातNirmala Sitharaman on Gold Silver Rates : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गोल्ड और सिल्वर इम्पोर्ट 'अलार्मिंग लेवल' पर नहीं पहुंचे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस पर लगातार नजर बनाए हुए है।

राजस्थान भाजपा के पूर्व सांसद जौनपुरिया की 'दानवीरता', मुस्लिम नाम बताया तो छीन लिया कंबल

राजस्थान भाजपा के पूर्व सांसद जौनपुरिया की 'दानवीरता', मुस्लिम नाम बताया तो छीन लिया कंबलयह मामला राजस्थान के निवाई क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। दरअसल, टोंक-सवाई माधोपुर के पूर्व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। आरोप है कि एक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मानवता को ताक पर रखकर धर्म के आधार पर भेदभाव किया।

बारामती प्लेन क्रैश में बड़ी साजिश? MLA रोहित पवार का आरोप, विमान में रखे थे पेट्रोल के कैन

बारामती प्लेन क्रैश में बड़ी साजिश? MLA रोहित पवार का आरोप, विमान में रखे थे पेट्रोल के कैनRohit Pawar on Ajit Pawar Plane Crash: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के विधायक रोहित पवार ने बारामती विमान दुर्घटना को लेकर एक बड़ा सियासी बम फोड़ा है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित पवार ने दावा किया कि इस हादसे के तार 'बेहद प्रभावशाली' राजनीतिक और व्यावसायिक हस्तियों से जुड़े हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी मस्जिद को लेकर बवाल, छात्र संगठनों का धरना-प्रदर्शन

लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी मस्जिद को लेकर बवाल, छात्र संगठनों का धरना-प्रदर्शनLucknow University : लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में विभिन्न छात्र संगठनों ने लाल बारादरी स्थित मस्जिद के दरवाजे को बंद करने के विरोध में प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्र सभा, एनएसयूआई और एआईएसए के छात्रों ने बैरिकेडिंग हटाकर विरोध जताया। मौके पर हिंदू छात्रों के सुरक्षा घेरे में नमाज अदा की गई। हालांकि छात्र संगठन एबीवीपी ने इसका विरोध किया।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com