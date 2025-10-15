बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (15:11 IST)

इंदौर में लोकायुक्त के छापे, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी की दौलत देख उड़े अधिकारियों के होश, बेटे और पत्‍नी की भी जांच

मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने इंदौर और ग्वालियर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के 8 ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान इंदौर में सर्चिंग के दौरान एक करोड़ नगदी, बेशकीमती गहनों के साथ ही करोड़ों का हिसाब-किताब मिला है। इंदौर में भदौरिया के आवास से कई लग्जरी वाहन भी मिले हैं। फिलहाल 8 से 10 करोड़ की संपत्ति आंकी जा रही है।

इस छापेमार कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद इंदौर से लेकर भोपाल और ग्‍वालियर में भी कई रिटायर्ड अधिकारियों में हलचल देखी जा रही है।

करोड़ों के दस्तावेज बरामद : बता दें कि इंदौर में रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के आवास पर बुधवार सुबह 5:45 पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। 5 घंटे की तलाशी अभियान के दौरान करोड़ों रुपए के हिसाब-किताब के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लोकायुक्त को कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि अलीराजपुर से रिटायर हुए आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदोरिया के पास आय से अधिक संपत्ति है। जानकारी पुष्ट करने के बाद लोकायुक्त की टीम ने इंदौर और ग्वालियर स्थित उनके विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे।

क्‍या क्‍या मिला कार्रवाई में : इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के फ्लैट से छापे के दौरान एक करोड़ की नगदी, डेढ़ किलो सोने के जेवरात, बरामद हुए हैं। इसके अलावा लोकायुक्त की टीम को जांच के दौरान कई प्लॉटों के कागजात मिले हैं। साथ ही कई लग्जरी वाहन भी मिले हैं। उनके फ्लैट के नीचे ही खड़ी फॉर्च्यूनर और इनोवा वाहन इनमें शामिल हैं। आबकारी विभाग में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया 1987 में भर्ती हुए थे। पूरी सेवा के दौरान उनका दो करोड रुपए के आसपास वेतन बनता है।

फिल्मों में भी पैसा लगाने की जानकारी : लोकायुक्त की इंदौर और ग्वालियर स्थित ठिकानों पर जांच जारी है। वहीं रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के बेटे और बेटी द्वारा फिल्मों में भी पैसा लगाने की जानकारी मिली है। बेटा सूर्यांश भदौरिया फिल्म बनाने में निवेश करता था। बताया जा रहा है कि भदौरिया के सारा हिसाब-किताब उनकी पत्नी संभालती थी। भ्रष्टाचार की राशि से कहां- कहां संपत्ति खरीदनी है, इसका फैसला पत्नी ही करती थी। अलीराजपुर से लेकर गुजरात तक के बड़े शराब कारोबारी के भी कांटेक्ट लिस्ट लोकायुक्त के हाथ लगी है। बड़े शराब माफिया के साथ धर्मेंद्र भदौरिया का कनेक्शन मिला है। भदौरिया के यहां मिली पिस्टल को लेकर भी जांच चल रही है। ये लाइसेंसी है या नहीं, अभी ये साफ नहीं हुआ है।
