सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :इंदौर , सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (20:35 IST)

Indore : सांवेर में बड़ा सड़क हादसा , ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 की मौत, 35 घायल

Major accident in Indore
इंदौर के करीब सांवेर में चंद्रवतीगंज के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मीडिया खबरों के मुताबिक ट्रैक्टर  ट्रॉली पलटने से हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 35 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सिविल अस्पताल सांवेर भेजा गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक 15 एम्बुलेंस घटनास्थल पर रवाना की गई है। सीएमएचओ डॉ माधव हसानी ने कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर अरविंदो अस्पताल और एमवाय अस्पताल को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए।

एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि लगभग 35 किसान खेतों पर काम करने के बाद अपने घर ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे। इसी दौरान ट्रॉली पलटने के कारण उसमें बैठे सभी लोग घायल हुए हैं। Edited by : Sudhir Sharma  
