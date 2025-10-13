सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (21:01 IST)

तेजप्रताप यादव ने Bihar Chunav के लिए जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, महुआ से खुद मैदान में

Bihar Assembly Elections 2025: Tej Pratap Yadav
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल (janshakti janata dal) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। JJD ने पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह यादव ने सोमवार को गौतम अपार्टमेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। उन्होंने बताया कि तेज प्रताप खुद वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 
इस सूची में कुल 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जो मुख्य रूप से यादव, कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों से हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 5 छोटे दलों- विकास वंचित इंसान पार्टी (वीआईपी), भोजपुरिया जन मोर्चा (बीजेएम), प्रगतिशील जनता पार्टी (पीजेएप), वाजिब अधिकार पार्टी (डब्ल्यूएपी) और संयुक्त किसान विकास पार्टी (एसकेवीपी) के साथ गठबंधन किया है। Edited by : Sudhir Sharma
