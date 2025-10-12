रविवार, 12 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. bihar NDA and Maha Gathbandhan clash for seat sharing
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (11:48 IST)

बिहार में सीट शेयरिंग पर क्यों मचा बवाल, क्यों NDA और महागठबंधन के लिए जरूरी छोटे दलों का साथ?

bihar assembly election 2025
Bihar Assemble Election : बिहार विधानसभा चुनावों के एलान के बाद से ही राजग और महागठबंधन में सीटों पर घमासान मचा हुआ है। राजग चिराग पासवान को मनाती है तो पशुपति पारस और जीतनराम मांझी नाराज हो जाते हैं। महागठबंधन के लिए भी कांग्रेस और जेएमएम से लेकर वामपंथी दलों तक सबको साधना आसान नहीं है। ALSO READ: Bihar Chunav: बिहार का घमासान, BJP ने 60 सीटों पर तय किए नाम, सीट शेयरिंग से खुश नहीं मांझी, महागठबंधन की टेंशन को AIMIM ने बढ़ाया
 
राजग से जुड़े चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाह, पशुपति पारस आदि दिग्गजों का बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने वोटरों के बल पर से राज्य की कई सीटों पर उलटफेर करने की क्षमता रखने हैं। चुनाव के समय ही इनके पास अपनी ताकत दिखाने का मौका होता है। इसलिए ये लोग चुनाव के समय बड़े दलों को अपनी ताकत का अहसास करा रहे हैं। ये दल इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। इनमें कई सीटें भाजपा और जदयू के पास है।
 
भाजपा और जदयू अपने नाराज साथियों को मनाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन में बड़े सहयोगी दल जदयू और भाजपा 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में क्रमशः 102 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि राजग उसे 15 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहता। चिराग पासवान भी 25 से ज्यादा सीटों पर अड़े हुए हैं। RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत अभी जारी है।
 
इसी तरह महागठबंधन में भी सीटों पर तकरार जारी है। राजद, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम और एआईएमआईएम सहित अन्य दलों के बीच कई सीटों को लेकर मंथन जारी हैं। कांग्रेस ने आरजेडी को साफ संदेश दिया है कि किसी भी हाल में 13 अक्टूबर तक सीट बंटवारे का फैसला करने को कहा है। राजद तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करवाना चाहते हैं तो मुकेश सहनी की नजर डिप्टी सीएम पद पर है। 
 
झारखंड मुक्ति मोर्चा 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। राज्य में वह कई सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। ओवैसी की AIMIM ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। ALSO READ: क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला
 
इधर लालू यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस को साधने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। वे आज दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। पार्टी ने राज्य में एक मुख्‍यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम का फार्मूला भी पेश किया था। इस पर भी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में फैसला हो सकता है। 
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाई

टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाईभारी-भरकम टैरिफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत को बड़ा झटका दिया है। भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों पर भी बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने ईरानी व्यापार में मदद करने के आरोप में 50 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेप

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेपपश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से सनसनी फैल गई है। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली बताई जा रही है।

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?Chief Justice BR Gavai News : देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने शनिवार को राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श सम्मेलन में कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां नई तरह की चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही हैं। सीजेआई गवई ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे, खासतौर पर हमारी बेटियां, पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षा उस जगह संभव है, जहां गरिमा छीनी जाती है, आवाजें दबा दी जाती हैं या सपनों को हालातों से बांध दिया जाता है?

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबलाTejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है।

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेल

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेलNobel Peace Prize history: डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का दावा एक बार फिर धराशायी हो गया। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्ष करने हेतु 2025 का शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के साथ ही, ट्रंप का 'सबसे बड़ा शांति निर्माता' होने का दावा अधूरा रह गया। ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सहित 7 युद्ध रुकवाए हैं और इसलिए वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रबल दावेदार हैं।

और भी वीडियो देखें

Bihar Chunav: बिहार का घमासान, BJP ने 60 सीटों पर तय किए नाम, सीट शेयरिंग से खुश नहीं मांझी, महागठबंधन की टेंशन को AIMIM ने बढ़ाया

Bihar Chunav: बिहार का घमासान, BJP ने 60 सीटों पर तय किए नाम, सीट शेयरिंग से खुश नहीं मांझी, महागठबंधन की टेंशन को AIMIM ने बढ़ायाBihar Polls 2025 News : बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। उम्मीवारों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। मीडिया खबरों के मुताबिक शनिवार की देर शाम भाजपा प्रत्याशियों की अंतिम सूची पर बिहार भाजपा कोर ग्रुप की मुहर लग गई है। अब केंद्रीय चुनाव समिति एवं संसदीय बोर्ड को अंतिम रूप से प्रत्याशियों की सूची पर निर्णय करना है।

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबलाTejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है।

कौन हैं डॉ. जागृति ठाकुर, दादा भारत रत्न, ताऊ केन्द्र में मंत्री, PK ने उतारा चुनाव मैदान में

कौन हैं डॉ. जागृति ठाकुर, दादा भारत रत्न, ताऊ केन्द्र में मंत्री, PK ने उतारा चुनाव मैदान मेंWho is Dr Jagriti Thakur: बिहार की राजनीति में डॉ. जागृति ठाकुर का नाम अचानक प्रमुखता से सामने आया है। हालांकि जागृति के परिवार का एक समय बिहार की राजनीति में तगड़ा रसूख रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने उन्हें समस्तीपुर की मोरवा सीट से उम्मीदवार बनाया है।

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्या है इस फैसले की वजह?

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्या है इस फैसले की वजह?Bihar Assembly election : भोजपुरी अभिनेता से भाजपा नेता बने पवन सिंह ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में नहीं आया था।

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयानChirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com