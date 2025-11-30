रविवार, 30 नवंबर 2025
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , रविवार, 30 नवंबर 2025 (09:58 IST)

दिल्ली प्रदूषण से किरण बेदी चिंतित, शेयर किया प्लान, पीएम मोदी से क्यों मांगी माफी?

delhi pollution
Kiran Bedi on Delhi Pollution : दिल्ली-NCR में बढ़े प्रदूषण पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी खासी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को सैनिटाइज्ड मीटिंग रूम से बाहर निकलकर धुएं से भरी सड़कों की असलियत देखनी चाहिए। किरण बेदी ने दिल्ली प्रदूषण की समस्या को लेकर एक ब्लूप्रिंट भी शेयर किया है। उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करने पर पीएम मोदी से माफी भी मांगी।
 
पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में राष्ट्रीय राजधानी की बिगड़ती हवा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। किरण बेदी ने कहा कि शासन को रिमोट-नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से खुद सार्वजनिक सेवा पर ध्यान देने और स्मॉग वाली हवा में सांस लेने का आग्रह किया।
 
उन्होंने कहा कि कई लोग छाती में जकड़न, बहती नाक, छींकें और खांसी से परेशान हैं। यहां तक कि बुखार भी है, ऊर्जा में कमी महसूस हो रही है। सभी को स्वस्थ हवा की आवश्यकता है। यह एक अधिकार है। उन्होंने सवाल किया कि जो अधिकारी कार्यालयों में एअर प्यूरीफायर के साथ काम कर रहे हैं, कार में प्यूरीफायर के साथ यात्रा कर रहे हैं, और घर में प्यूरीफायर के साथ रह रहे हैं, वे बाहर की हवा की गुणवत्ता को कैसे जानते हैं? क्या यह सब सरकारी खर्चे पर है?
 
बेदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के तरीके में आमूलचूल बदलाव की मांग करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने अपना ब्लूप्रिंट शेयर किया।
 
उन्होंने कहा कि अगर सभी एजेंसियां नेतृत्व, विजिबिलिटी, निरंतरता और समन्वय के साथ अपनी-अपनी भूमिका निभाए तो दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है।
 
क्या है किरन बेदी का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान :
  • MoEFCC नेशनल स्टैंडर्ड्स और फ्यूल नियमों को लागू किया जाए।
  • CAQM को पूरे NCR में एक जैसे निर्देश लागू करना चाहिए।
  • PMO सभी प्रमुख मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करें।
  • राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करें।
  • जिलाधिकारी प्रतिदिन फील्ड एक्जिक्यूशन का नेतृत्व करें।
  • नगर निकाय, पुलिस और पॉल्यूशन बोर्ड कचरा, धूल, ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल कम्प्लायंस पक्का करें।
पीएम मोदी से की थी अपील : किरन बेदी ने एक्स पर ने प्रधानमंत्री से अगले ‘मन की बात’ एपिसोड में बिगड़ते एयर पॉल्यूशन पर बात करने की अपील की है और याद किया कि कैसे पुडुचेरी में उनके कार्यकाल के दौरान अधिकारियों के साथ उनके ‘असरदार’ झूम रिव्यू ने समय पर डिलीवरी और परफॉर्मेंस पक्का की।
 
उन्होंने लिखा कि सर, दोबारा रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे माफ करें। लेकिन मैंने पुडुचेरी में अपने समय के दौरान आपके बहुत असरदार झूम सेशन देखे हैं। कैसे आपने सभी को कई नेशनल चुनौतियों में समय पर नतीजे दिलाने के लिए प्रेरित किया? कैसे सभी को डेडलाइन और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया? 
गौरतलब है कि दिल्ली में दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए सभी कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। 
edited by : Nrapendra Gupta 
मैं सोफी हूं... AI टीचर, मुझे बुलंदशहर के आदित्य ने बनाया है

मैं सोफी हूं... AI टीचर, मुझे बुलंदशहर के आदित्य ने बनाया हैसिर्फ 25000 रुपए में तैयार हुई है रोबोट टीचर, बच्चों के सवालों का भी देती है जवाब

दिल्ली विस्फोट, शाहीन के हॉस्टल रूम से मिले 18 लाख, टेरर फंडिंग का शक

दिल्ली विस्फोट, शाहीन के हॉस्टल रूम से मिले 18 लाख, टेरर फंडिंग का शक18 lakh cash recovered from Shaheens room: राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की टीम ने गुरुवार रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉ. शाहीन शाहिद के हॉस्टल रूम से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए। रूम नंबर 32 में एक अलमारी के अंदर मिले कैश के बंडलों से यह शक और बढ़ गया है कि यह पैसा यूनिवर्सिटी के अंदर से काम कर रहे 'व्हाइट-कोट टेरर मॉड्यूल' को फंड करने के लिए अलग रखा गया होगा।

कुत्‍तों के खिलाफ बर्बरता से देशभर में हजारों स्‍टूडेंट में आक्रोश

कुत्‍तों के खिलाफ बर्बरता से देशभर में हजारों स्‍टूडेंट में आक्रोशआईआईटी के 110 छात्रों ने स्ट्रे डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजी लेटर पिटीशन, अब तक 1500 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची

ब्राहमण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नरोत्तम मिश्रा का अल्टीमेटम

ब्राहमण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नरोत्तम मिश्रा का अल्टीमेटमब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ अब दिग्गज भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोला दिया है। IAS संतोष वर्मा के खिलाफ एक ओर ब्राहमण संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है तो अब भाजपा नेताओं के मुखर होने के बाद पूरा मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया है और अब IAS संतोष वर्मा के खिलाफ दिल्ली तक शिकायत हो गई है।

अब यूपी में नहीं होती गुंडागर्दी, नहीं चलता माफियाराज : योगी

अब यूपी में नहीं होती गुंडागर्दी, नहीं चलता माफियाराज : योगीकहा- भाषा ही नहीं भाव भी है अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उपद्रव का प्रदेश अब बन गया उत्सव प्रदेश

Cyclone Ditwah : तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराएगा साइक्लोन दितवाह, उड़ानें रद्द, रेल सेवाओं पर असर

Cyclone Ditwah : तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराएगा साइक्लोन दितवाह, उड़ानें रद्द, रेल सेवाओं पर असरCyclone Ditwah : श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और पुड्‍डुचेरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तूफान के मद्देनजर कई उड़ानें रद्द कर दी गई है जबकि रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

LIVE: समुद्री तूफान दितवाह का असर, मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट

LIVE: समुद्री तूफान दितवाह का असर, मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए जारी किया अलर्टLatest News Today Live Updates in Hindi : श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद बंगाल की खाड़ी में भी समुद्री तूफान दितवाह का असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। पल पल की जानकारी...

बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी भरपूर आर्थिक मदद : योगी

बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी भरपूर आर्थिक मदद : योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वह बिना चिंता किए उच्चीकृत अस्पतालों में इलाज कराएं, सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी। उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी।

मुश्किल में सोनिया और राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज हुई नई FIR

मुश्किल में सोनिया और राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज हुई नई FIRNational Herald Case New FIR: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में दोनों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है।

दिल्ली के संगम विहार इलाके में भीषण आग, 3 लोगों की मौत, कई घायल

दिल्ली के संगम विहार इलाके में भीषण आग, 3 लोगों की मौत, कई घायलFire in Sangam Vihar area in Delhi राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में शनिवार को एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस दिल दहला देने वाली घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग झुलस गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
