दिल्ली प्रदूषण से किरण बेदी चिंतित, शेयर किया प्लान, पीएम मोदी से क्यों मांगी माफी?

Kiran Bedi on Delhi Pollution : दिल्ली-NCR में बढ़े प्रदूषण पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी खासी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को सैनिटाइज्ड मीटिंग रूम से बाहर निकलकर धुएं से भरी सड़कों की असलियत देखनी चाहिए। किरण बेदी ने दिल्ली प्रदूषण की समस्या को लेकर एक ब्लूप्रिंट भी शेयर किया है। उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करने पर पीएम मोदी से माफी भी मांगी।

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में राष्ट्रीय राजधानी की बिगड़ती हवा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। किरण बेदी ने कहा कि शासन को रिमोट-नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से खुद सार्वजनिक सेवा पर ध्यान देने और स्मॉग वाली हवा में सांस लेने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि कई लोग छाती में जकड़न, बहती नाक, छींकें और खांसी से परेशान हैं। यहां तक कि बुखार भी है, ऊर्जा में कमी महसूस हो रही है। सभी को स्वस्थ हवा की आवश्यकता है। यह एक अधिकार है। उन्होंने सवाल किया कि जो अधिकारी कार्यालयों में एअर प्यूरीफायर के साथ काम कर रहे हैं, कार में प्यूरीफायर के साथ यात्रा कर रहे हैं, और घर में प्यूरीफायर के साथ रह रहे हैं, वे बाहर की हवा की गुणवत्ता को कैसे जानते हैं? क्या यह सब सरकारी खर्चे पर है?

बेदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के तरीके में आमूलचूल बदलाव की मांग करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने अपना ब्लूप्रिंट शेयर किया।

उन्होंने कहा कि अगर सभी एजेंसियां नेतृत्व, विजिबिलिटी, निरंतरता और समन्वय के साथ अपनी-अपनी भूमिका निभाए तो दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया जा सकता है।

क्या है किरन बेदी का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान :

MoEFCC नेशनल स्टैंडर्ड्स और फ्यूल नियमों को लागू किया जाए।

CAQM को पूरे NCR में एक जैसे निर्देश लागू करना चाहिए।

PMO सभी प्रमुख मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करें।

राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करें।

जिलाधिकारी प्रतिदिन फील्ड एक्जिक्यूशन का नेतृत्व करें।

नगर निकाय, पुलिस और पॉल्यूशन बोर्ड कचरा, धूल, ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल कम्प्लायंस पक्का करें।

The nation’s air-pollution crisis is not an accident of the present; it is the outcome of decades without true coordination in governance. (And also lack of integrity at critical levels)

Responsibilities are distributed across departments, but accountability ultimately rising… — Kiran Bedi (@thekiranbedi) November 29, 2025

पीएम मोदी से की थी अपील : किरन बेदी ने एक्स पर ने प्रधानमंत्री से अगले ‘मन की बात’ एपिसोड में बिगड़ते एयर पॉल्यूशन पर बात करने की अपील की है और याद किया कि कैसे पुडुचेरी में उनके कार्यकाल के दौरान अधिकारियों के साथ उनके ‘असरदार’ झूम रिव्यू ने समय पर डिलीवरी और परफॉर्मेंस पक्का की।

उन्होंने लिखा कि सर, दोबारा रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे माफ करें। लेकिन मैंने पुडुचेरी में अपने समय के दौरान आपके बहुत असरदार झूम सेशन देखे हैं। कैसे आपने सभी को कई नेशनल चुनौतियों में समय पर नतीजे दिलाने के लिए प्रेरित किया? कैसे सभी को डेडलाइन और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया?

Sir please forgive me for pleading again.

But I have seen your very effective Zoom sessions during my time in Puducherry.

How you got every body to deliver and perform time bound in several national challenges. .

How everyone was inspired to meet the deadlines and the goals.… — Kiran Bedi (@thekiranbedi) November 28, 2025

गौरतलब है कि दिल्ली में दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए सभी कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं।

