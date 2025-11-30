रविवार, 30 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. 3 terror suspects associated with Pakistans ISI arrested by Delhi Police
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 30 नवंबर 2025 (16:52 IST)

गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में 3 आतंकी

delhi police
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पाकिस्तान-समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 10 नवंबर को ही लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।
इस घटना में कई वाहन भी जलकर खाक हो गए थे। इस ब्लास्ट के बाद जब जांच हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। ब्लास्ट के पीछे कई डॉक्टरों की चेन सामने आई थी, जिनके तार आतंकवाद के आकाओं से जुड़े थे।
इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी में कई डॉक्टरों को देशभर से गिरफ्तार किया गया था। जिस कार के जरिए लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया था, उसे भी एक डॉक्टर ही चला रहा था। घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद से दिल्ली पुलिस आतंकवाद के मुद्दे पर काफी अलर्ट मोड में है और आतंकियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मैं सोफी हूं... AI टीचर, मुझे बुलंदशहर के आदित्य ने बनाया है

मैं सोफी हूं... AI टीचर, मुझे बुलंदशहर के आदित्य ने बनाया हैसिर्फ 25000 रुपए में तैयार हुई है रोबोट टीचर, बच्चों के सवालों का भी देती है जवाब

दिल्ली विस्फोट, शाहीन के हॉस्टल रूम से मिले 18 लाख, टेरर फंडिंग का शक

दिल्ली विस्फोट, शाहीन के हॉस्टल रूम से मिले 18 लाख, टेरर फंडिंग का शक18 lakh cash recovered from Shaheens room: राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की टीम ने गुरुवार रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉ. शाहीन शाहिद के हॉस्टल रूम से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए। रूम नंबर 32 में एक अलमारी के अंदर मिले कैश के बंडलों से यह शक और बढ़ गया है कि यह पैसा यूनिवर्सिटी के अंदर से काम कर रहे 'व्हाइट-कोट टेरर मॉड्यूल' को फंड करने के लिए अलग रखा गया होगा।

कुत्‍तों के खिलाफ बर्बरता से देशभर में हजारों स्‍टूडेंट में आक्रोश

कुत्‍तों के खिलाफ बर्बरता से देशभर में हजारों स्‍टूडेंट में आक्रोशआईआईटी के 110 छात्रों ने स्ट्रे डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजी लेटर पिटीशन, अब तक 1500 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची

ब्राहमण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नरोत्तम मिश्रा का अल्टीमेटम

ब्राहमण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नरोत्तम मिश्रा का अल्टीमेटमब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ अब दिग्गज भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोला दिया है। IAS संतोष वर्मा के खिलाफ एक ओर ब्राहमण संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है तो अब भाजपा नेताओं के मुखर होने के बाद पूरा मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ लिया है और अब IAS संतोष वर्मा के खिलाफ दिल्ली तक शिकायत हो गई है।

अब यूपी में नहीं होती गुंडागर्दी, नहीं चलता माफियाराज : योगी

अब यूपी में नहीं होती गुंडागर्दी, नहीं चलता माफियाराज : योगीकहा- भाषा ही नहीं भाव भी है अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उपद्रव का प्रदेश अब बन गया उत्सव प्रदेश

और भी वीडियो देखें

सामुहिक विवाह सम्मेलन में CM मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी (देखिए फोटो)

सामुहिक विवाह सम्मेलन में CM मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी (देखिए फोटो)Madhya Pradesh news in hindi : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव ने रविवार को उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में डॉ. इशिता पटेल से विवाह किया। डॉक्टर अभिमन्यू यादव और डॉक्टर इशिता यादव के साथ 21 अन्य जोड़े भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह बंधन में बंधे। ये सभी नव दंपति सभी समाज वर्ग से हैं।

दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, कब किन राज्यों में है छुट्‍टी?

दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, कब किन राज्यों में है छुट्‍टी?Bank Holiday December : सोमवार से दिसंबर महीना शुरू हो रहा है। दिसंबर 2025 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुल 16 दिन बैंक हॉलिडे का ऐलान किया है। ये छुट्टियां राज्य के त्योहारों, स्थानीय आयोजनों और स्मृति दिवसों के आधार पर तय की गई है। अगर आपको इस माह किसी काम से बैंक ब्रांच जाना है तो वहां जाने से पहले छुट्‍टियों की लिस्ट जरूर देख लें।

LIVE: साइक्लोन दितवाह के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश

LIVE: साइक्लोन दितवाह के कारण तमिलनाडु में भारी बारिशLatest News Today Live Updates in Hindi : श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद आज साइक्लोन दितवाह भारत में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और पुड्‍डुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तूफान को देखते हुए सरकार ने तटीय इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। पल पल की जानकारी...

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 12 राज्यों में SIR की समय सीमा 7 दिन बढ़ी

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 12 राज्यों में SIR की समय सीमा 7 दिन बढ़ीElection Commission on SIR : चुनाव आयोग ने रविवार को एक बड़ा फैसला करते हुए 12 राज्यों में जारी गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) की समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी। अब एसआईआर की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक जारी रहेगी।

शशि थरूर बोले, अगर इमरान खान की मौत की पुष्‍टि होती है तो यह बड़ी त्रासदी होगी

शशि थरूर बोले, अगर इमरान खान की मौत की पुष्‍टि होती है तो यह बड़ी त्रासदी होगीShashi Tharoor on Imran Khan : पिछले 2 वर्षों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें जेल में ही जान से मार दिया गया है। हालांकि, जेल प्रशासन और इमरान के करीबी सूत्रों ने इसे नकारते हुए दावा किया है कि इमरान पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर इमरान की मौत की पुष्टि होती है, तो यह न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी त्रासदी होगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com