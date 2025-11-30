शशि थरूर बोले, अगर इमरान खान की मौत की पुष्‍टि होती है तो यह बड़ी त्रासदी होगी

Shashi Tharoor on Imran Khan : पिछले 2 वर्षों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें जेल में ही जान से मार दिया गया है। हालांकि, जेल प्रशासन और इमरान के करीबी सूत्रों ने इसे नकारते हुए दावा किया है कि इमरान पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर इमरान की मौत की पुष्टि होती है, तो यह न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी त्रासदी होगी।

थरूर ने यह भी कहा कि इमरान के सपने और संघर्ष पाकिस्तान की राजनीति में कई अनुत्तरित सवाल छोड़ गए हैं, जिनके बारे में उन्हें अपनी बात कहने का कभी मौका नहीं मिला।

इधर इमरान के परिवार का भी कहना है कि उन्हें कई हफ्तों से उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। उनकी बहन नूरीन नियाज़ी ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि उन्हें अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। इमरान के बेटे कासिम खान ने भी यह बयान दिया कि उसे नहीं पता कि उसके पिता जिंदा हैं या नहीं।

#WATCH | On rumours about Pakistan Tehreek-e-Insaf Founder and former Pakistan PM Imran Khan's health, Congress MP Shashi Tharoor says, "I think it's not appropriate for us to comment on the internal affairs of another country. But it is certainly a matter of some concern that… pic.twitter.com/oA0k7TLNo0 — ANI (@ANI) November 30, 2025 क्या बोले इमरान के करीबी फवाद चौधरी : इस बीच, इमरान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि इमरान खान पूरी तरह से जिंदा हैं। : इस बीच, इमरान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि इमरान खान पूरी तरह से जिंदा हैं।

बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान के मंत्री तलाल चौधरी ने भी इमरान के स्वास्थ्य को लेकर बयान देते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है और उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसमें उनकी पसंदीदा नॉन-वेज डाइट, जैसे मुर्गा और मटन, के अलावा जिम में व्यायाम करने की सुविधा भी शामिल है।

