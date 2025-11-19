बुधवार, 19 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रावलपिंडी , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (15:42 IST)

इमरान खान की बहनों कर सड़क पर घसीटा, पाकिस्तान में बवाल

imran khan sisters
Imran Khan news in hindi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने गई उनकी 3 बहनों को उसे समय अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्हें अपने भाई से मिलने से रोक दिया गया। उन्हें सड़क पर घसीटा गया।
 
रावलपिंडी में मौजूद अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्वी प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने पहुंची उनके परिवार की महिलाओं के साथ पुलिस ने जमकर बदसलूकी की। इमरान की बहनों लीमा, उजमा और नौरीन के साथ पुलिस की बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इससे काफी नाराज है।
 
वायरल हो रहे वीडियो में वीडियो में नौरीन खान और उनके साथ मौजूद महिलाएं कहती हुई देखी जा सकी हैं कि उन्हें पुलिस ने किस तरह से धक्का मारा और घसीटा। इमरान खान की बहनें कांपती, डरती और सहमी नजर आ रही हैं।
 
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मंगलवार देर रात एक बयान में कहा कि पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों के साथ रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर दुर्व्यवहार किया और उन्हें हिंसक तरीके से हिरासत में लिया। तीनों इमरान से मिलने की इजाजत नहीं मिलने के बाद जेल के बाहर धरना दे रही थी।
 
गौरतलब है कि इमरान 5 अगस्त 1923 से अदियाला जेल में बंद है। किसी भी देश में अगर कोई अपराधी भी जेल में बंद है, तो उसके परिवार को उससे मिलने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता।
