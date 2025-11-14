पाकिस्तान सेना को सरकार ने श्रीलंका क्रिकेट टीम की सुरक्षा में लगाया

इस्लामाबाद में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के बाद सेना प्रमुख असीम मुनीर के हस्तक्षेप पर पाकिस्तान सरकार ने दौरे पर आई श्रीलंका की क्रिकेट टीम की सुरक्षा पाकिस्तान के सैन्य बलों को सौंप दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि चूंकि अब मेहमान टीम को राज्य स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है, इसलिए अब पुलिस के साथ सेना और रेंजर्स उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं।नकवी ने बृहस्पतिवार रात रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान मीडिया को बताया कि श्रीलंका की सरकार और बोर्ड ने दौरा जारी रखकर पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति अपना समर्थन जारी रखा है। उन्होंने पुष्टि की कि इस्लामाबाद में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी स्वदेश लौटना चाहते थे।उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान और श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के बीच निरंतर बातचीत से ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।’ उन्होंने यह भी पुष्टि की कि सेना प्रमुख मुनीर ने श्रीलंका के रक्षा मंत्री प्रमिता बंडारा तेनाकून को टीम की सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया है।उन्होंने कहा, ‘‘फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंका के रक्षा मंत्री और सचिव से बात की। मैं शुक्रगुजार हूं कि खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला करके बहुत बहादुरी दिखाई।’’नकवी ने कहा कि उन्होंने खुद श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ लंबी बैठक की थी ताकि उन्हें आश्वस्त किया जा सके कि उनकी सुरक्षा पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है।इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने रावलपिंडी में सुरक्षा खतरों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद सितंबर 2021 में पाकिस्तान का अपना टेस्ट दौरा रद्द कर दिया था।