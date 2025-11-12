पहले वनडे में पाकिस्तान की श्रीलंका पर 6 रनों से रोमांचक जीत

श्रीलंका की शुरुआत बेहतरीन रही लेकिन हारिस राउफ के स्पैल में 3 विकेट लेने के बाद टीम की लय बिगड़ गई। ओस के कारण गेंदबाजी कठिन थी लेकिन लंका की गलतियों के कारण पाक मैच में बना रहा। वानिंदू हसरंगा ने बल्ले से भी अर्धशतक जड़ा और 49वें ओवर तक टीम को मैच में रखा। 59 रन बनाने के बाद जब उनका विकेट गया तो मैच बस ऑपचारिकता ही रह गया था। श्रीलंका 9 विकेट के नुकसान पर 293 रन ही बना सकी। हारिस राउफ ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए।
A thrilling finish in Rawalpindi as Pakistan clinch the opening ODI against Sri Lanka #PAKvSL : https://t.co/EXyJRfYR8D pic.twitter.com/0pOJ82sr2c— ICC (@ICC) November 11, 2025