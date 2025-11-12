बुधवार, 12 नवंबर 2025
पहले वनडे में पाकिस्तान की श्रीलंका पर 6 रनों से रोमांचक जीत

Pakistan
PAKvsSL एकदिवसीय कप्तान शाहीन अफरीदी के लिए कप्तानी की शुरुआत बेहतर हुई है। पहले दक्षिण अफ्रीका से एकदिवसीय जीत और फिर श्रीलंका से 6 रनों की करीबी जीत। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 299 रन बनाए। टी-20 के कप्तान सलमान आगा ने नाबाद 105 रन बनाए वह भी 87 गेंदो में। वानिंदू हसरंगा ने सर्वाधिक 54 रन देकर 3 विकेट दिए।
श्रीलंका की शुरुआत बेहतरीन रही लेकिन हारिस राउफ के स्पैल में 3 विकेट लेने के बाद टीम की लय बिगड़ गई। ओस के कारण गेंदबाजी कठिन थी लेकिन लंका की गलतियों के कारण पाक मैच में बना रहा। वानिंदू हसरंगा ने बल्ले से भी अर्धशतक जड़ा और 49वें ओवर तक टीम को मैच में रखा। 59 रन बनाने के बाद जब उनका विकेट गया तो मैच बस ऑपचारिकता ही रह गया था। श्रीलंका 9 विकेट के नुकसान पर 293 रन ही बना सकी। हारिस राउफ ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए।
