इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

योनेक्स सनराइज BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।अब इंडोनेशिया का सामना 14 बार के चैंपियन चीन और जापान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने बुधवार को कोरिया को हराने वाली टीम में केवल एक बदलाव किया।मिश्रित युगल में आन्या बिष्ट की जगह विशाखा टोप्पो को शामिल किया गया है, जबकि एक बार फिर यह मुकाबला लड़कों के युगल वर्ग से शुरू हुआ। भार्गव राम अरिगेला और विश्वा तेज गोब्बुरू की शीर्ष भारतीय युगल जोड़ी ने इंडोनेशिया के मुहम्मद रिजकी मुबारक और रेहान दफ्फा प्रमोनो को 9-5 से हराकर शानदार शुरुआत की और उलटफेर की उम्मीदें जगा दीं।उन्नति हुड्डा लड़कियों के एकल मुकाबले में थलिता विर्यावन के खिलाफ पहले सेट में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नहीं दिखीं, लेकिन उन्होंने भारत को 18-16 से आगे रखने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया के विश्व जूनियर नंबर 1 पुरुष एकल खिलाड़ी मोहम्मद उबैदिल्लाह ने अपनी टीम के लिए स्थिति बदल दी, उन्होंने रौनक चौहान को 11-5 से हराकर अपनी टीम को चार अंकों की बढ़त दिला दी।लालरामसांगा और विशाखा टोप्पो की मिश्रित युगल जोड़ी ने वापसी की उम्मीदें जगाईं क्योंकि उन्होंने पहले 28-28 और फिर 9-3 से बराबरी कर ली। लेकिन इखसान प्रमुद्या और रिंजानी नास्तिन की इंडोनेशियाई जोड़ी ने ब्रेक के समय अपना स्तर ऊंचा उठाया और 10-9 के स्कोर के साथ मैच का अंत करते हुए बढ़त हासिल कर ली।इसके बाद नास्तिन ने रिस्का अंगग्रेनी के साथ मिलकर रेशिका यू और वेन्नाला के को 9-2 से हराकर सेट 45-35 से अपने नाम कर लिया। अपने आत्मविश्वास के साथ, इंडोनेशिया ने पहले ही पॉइंट से दूसरे सेट पर कब्ज़ा कर लिया और मुबारक और प्रमोनो ने भारतीय जोड़ी को 9-2 से हरा दिया।उन्नति को विर्यावान के खिलाफ 7-9 से हार का सामना करना पड़ा और रौनक को उबैदिल्लाह के खिलाफ 7-9 से हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में युगल जोड़ी के लिए अंतर कम करना बहुत बड़ी चुनौती थी। भारतीय खिलाड़ी अब सोमवार से शुरू होने वाली व्यक्तिगत चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे।