ICC Women ODI WC: भारत के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मुकाबले के सारे टिकट बिके
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मैदान पर जोर शोर से समर्थन मिल रहा है। इसकी बानगी देता है भरे हुए स्टेडियम। अब खबर यह आ रही है कि तिरुवनंतपुरम में 12 अक्टूबर को एसीए . वीडीसीए स्टेडियम में खेला जाने वाला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया और इंदौर के होलकर स्टेडियम में 19 अक्टूबर को खेले जाने वाले भारत बनाम इंग्लैंड मैच की सभी टिकटें बिक चुकी है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की 15,087 टिकट बिक चुकी हैं और भारत बनाम इंग्लैंड मैच की 17,859 टिकट बिक चुकी है।
गुवाहाटी में भारत बनाम श्रीलंका मैच में बना था रिकॉर्ड
गुवाहाटी में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन मैच ने महिला क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले मैच ने किसी भी महिला क्रिकेट विश्व कप में दर्शकों की संख्या का नया रिकॉर्ड बनाया।एसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 22,843 दर्शक आए, जो किसी भी महिला विश्व कप के ग्रुप चरण के सबसे अधिक दर्शकों वाले मैच का रिकॉर्ड है।15,935 दर्शकों का पिछला रिकॉर्ड 2024 में भारत-पाकिस्तान आईसीसी महिला टी20 विश्व कप ग्रुप ए मुकाबले के दौरान बना था।
यह कीर्तिमान इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का नवीनतम कीर्तिमान है, जिसने प्रशंसकों की पहुंच और महिला क्रिकेट इतिहास में रिकॉर्ड पुरस्कार राशि के मामले में भी नए मानक स्थापित किए हैं।आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सचिन तेंदुलकर ने हाल के दिनों में महिला क्रिकेट द्वारा तय की गई उपलब्धियों की सराहना की है।
तेंदुलकर ने आईसीसी के लिए अपने कॉलम में लिखा,“मुझे पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति की सराहना करनी चाहिए। महिला प्रीमियर लीग किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है। इसने वह मंच, दृश्यता और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है जिसका महिला क्रिकेटरों की पीढ़ियां केवल सपना ही देख सकती थीं।”वर्तमान महिला क्रिकेट विश्व कप इस टूर्नामेंट का 13वां संस्करण है। आठ टीमों की इस प्रतियोगिता में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें खेल के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं।