बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (14:28 IST)

दक्षिण अफ्रीका पर जीत जगा सकती हैं सेमीफाइनल की उम्मीदें अगर बल्लेबाज साथ दें तो

India
पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद भारत के पास महिला एकदिवसीय विश्वकप में एक लायक योद्धा सामने होगा जो पहले मैच में तो 69 रनों पर आउट हो गया था लेकिन दूसरे मैच में उसने न्यूजीलैंड को हराया। दक्षिण अफ्रीका से भारत को तिरुवनंतपुरम के मैदान पर भिड़ना है लेकिन उसका शीर्ष क्रम चिंता का विषय है। भारत अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है लेकिन अगर आस्ट्रेलिया बुधवार को कोलंबो में पाकिस्तान को हरा देती है तो भारत तीसरे स्थान पर खिसक जायेगा।

भारत ने भले ही पिछले दोनों मैच जीते हों लेकिन स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रौड्रिग्स के बल्लों से रन नहीं निकलना चिंता का विषय है। तीनों श्रीलंका के खिलाफ नाकाम रहीं थी जिसके बाद हरलीन देयोल, अमनजोत कौर , रिचा घोष और दीप्ति शर्मा ने टीम को संकट से निकाला।श्रीलंका के खिलाफ भारत ने छह विकेट 124 रन पर और पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट 159 रन पर गंवा दिये थे। निचले क्रम के बल्लेबाजों का योगदान नहीं होता तो भारत की स्थिति खराब हो सकती थी।

स्मृति मंधाना एक वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बनने से कुछ ही दूर है। 971 रन बनाने के साथ ही वह ब्लिंडा क्लार्क के रिकॉर्ड से तो पार हो ही जाएगी लेकिन इसके साथ ही वह जल्द ही 1000 रनों का आंकड़ा भी इस टूर्नामेंट में जल्द ही छूना चाहेगी।हरमनप्रीत कौर लगातार अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करने में नाकाम रही है। हैरानी की बात यह है  पिछले 2 मैचों में टीम की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हरलीन देओल रही है जो पहले और दूसरे मैच में 2 और 4 रनों से अर्धशतक चूकी हैं। 2 मैचों में भारत की ओर से 2 ही अर्धशतक लगे जो दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर के बल्ले से आए और यह दोनों अर्धशतक श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में ही लग गए थे।

बीमारी के कारण पाकिस्तान के खिलाफ मैच से बाहर रही तेज गेंदबाज हरफनमौला अमनजोत कौर की फिटनेस पर भी नजरें होंगी । फिट होने पर वह टीम में रेणुका सिंह ठाकुर की जगह लेंगी।हालांकि यह निर्णय आसान नहीं होने वाला क्योंकि रेणुका ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 ओवरों में सिर्फ 29 रन दिए थे। एसीए . वीडीसीए स्टेडियम की पिच गुवाहाटी या कोलंबो की तरह नहीं है, इस कारण टीम अपने मुख्य तेज गेंदबाज को बाहर बैठाना नहीं चाहेगी।

दक्षिण अफ्रीका के लिए शतक जमाने वाली तजमीन ब्रिट्ज और भरोसेमंद सुने लूस के अलावा कप्तान लौरा वोल्वार्ट, मरियाने काप और एलेके बॉश से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।गेंदबाजी में नोंकु एमलाबा, अयाबोंगा खाका, काप, मसाबाता क्लास और क्लो ट्रायॉन पर नजरें रहेंगी।

टीमें :

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोलवार्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मरियाने काप, तजमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको एमलाबा, एनेरी डर्कसन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लूस, काराबो मेसो, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे।

समय: टॉस 2.30 पर तो मैच तीन बजे शुरू होगा।

कहां देखें- टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और एप्प पर जियो हॉटस्टार पर यह मैच देखा जा सकेगा
 
