बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार चुनाव - स्पेशल स्टोरीज
  4. Cracks in Mahagathbandhan ahead of Bihar elections, Congress shocks Tejashwi Yadav
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (13:16 IST)

बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, तेजस्वी यादव को कांग्रेस का झटका

Bihar Assembly Elections 2025
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के बीच घमासान तेज हो गया है। नवंबर के पहले सप्ताह में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महज 30 दिन से भी कम समय बाकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव, जो नीतीश कुमार के सबसे मजबूत चैलेंजर के रूप में उभरे हैं, को गठबंधन का आधिकारिक मुख्यमंत्री चेहरा बनाने पर सहमति नहीं बन पा रही।
 
मुख्‍यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस की चुप्पी : तेजस्वी यादव का नाम बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। लालू प्रसाद यादव के बेटे और दो बार के पूर्व उपमुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2020 के चुनावों में आरजेडी को 243 में से 75 सीटें जीतकर अपनी क्षमता साबित की थी। नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाने और युवाओं-महिलाओं के बीच लोकप्रियता हासिल करने में तेजस्वी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन, कांग्रेस की तरफ से उनका औपचारिक समर्थन न मिलना गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। मंगलवार को कांग्रेस नेता उदित राज की टिप्पणी ने तो जैसे आग में घी डाल दिया।
 
उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा कि तेजस्वी आरजेडी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं... लेकिन इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामूहिक रूप से तय किया जाएगा। आगे उन्होंने जोड़ा कि किसी भी पार्टी का समर्थक अपनी पार्टी के नेता का नाम ले सकता है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का फैसला अभी बाकी है। देखते हैं कांग्रेस मुख्यालय क्या तय करता है।
 
आरजेडी या तेजस्वी की ओर से उदित राज की इस बयानबाजी पर चुप्पी साधे रखना भी एक संकेत है। क्या यह आंतरिक कलह का आगमन है? अगस्त में राहुल गांधी ने भी तेजस्वी की उम्मीदवारी पर जवाब टाल दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगी बिना किसी तनाव के काम कर रहे हैं। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नतीजे अच्छे आएंगे। भाजपा ने इसे गठबंधन के भीतर फूट का सबूत बताकर विपक्ष पर हमला बोला। हालांकि, तेजस्वी ने एक रैली में राहुल गांधी को इंडिया ब्लॉक का प्रधानमंत्री चेहरा बताते हुए खुद की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाहिर की, जो आपसी समझ का इशारा लगता है। लेकिन ये बयानबाजी अब पर्याप्त नहीं लग रही।
 
कहीं यह रणनीतिक चूक तो नहीं : यह झगड़ा सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का नहीं, बल्कि रणनीतिक चूक का है। बिहार के चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे। 2015 से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को उखाड़ फेंकना विपक्ष का लक्ष्य है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद पर सहमति न बनी, तो वोटरों का विश्वास डगमगा सकता है। कांग्रेस की यह रणनीति क्या जातिगत समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश है? या फिर दिल्ली से आ रही हिदायतें तेजस्वी को सीमित रखना चाहती हैं? उदित राज का बयान याद दिलाता है कि कांग्रेस अभी भी सहयोगियों को किनारे लगाने की अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आई है।
 
तेजस्वी यादव जैसे युवा चेहरे ने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है, लेकिन गठबंधन की यह आंतरिक जंग एनडीए के हित में जा रही है। भाजपा और नीतीश की जोड़ी पहले ही मजबूत है, ऊपर से विपक्ष का यह बिखराव उन्हें फायदा पहुंचा सकता है। 14 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे कि क्या तेजस्वी का सपना साकार होगा या कांग्रेस का 'सामूहिक फैसला' गठबंधन को ही सामूहिक हार की ओर ले जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? यदि ऐसा नहीं होता है तो एनडीए की जीत आसान हो जाएगी। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News है

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News हैPakistans brutality in PoK: भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान वेबदुनिया डॉट कॉम की एक खबर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' से अनुरोध किया है कि वेबदुनिया की एक खबर ने पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन किया है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राज

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राजउत्तरप्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी रात में इच्छाधारी नागिन बन जाती है। पति ने DM की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है।

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाश

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाशहरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार हरियाणा में एडीजीपी के पद पर थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस हैं। वे अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में हैं।

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जान

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जानभारतीय डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक इराकी बच्चे की सफलतापूर्वक सर्जरी करके जान बचाई गई, जिसका दिल 1 मिनट में 170 से 200 बार धड़कता था। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 साल के लेथ हुसैन अली को इलाज के लिए दो हफ्ते पहले ही दिल्ली लाया गया था।

और भी वीडियो देखें

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर NDA गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अपनी पार्टी के लिए 35-40 सीटों की मांगों को लेकर सीटों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला उलझ गया है। इस बीच बुधवार को अपने पिता रामविलास पासवान की पुष्यतिथि पर चिराग पासवान की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने बिहार के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिता रामविलास पासवान की फोटो के साथ एक पोस्ट कर लिखा कि पापा हमेशा कहा करते थे,"जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।" कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

बिहार में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधानसभा चुनाव में दांव पर साख, पत्नी लालगंज से लड़ेगी चुनाव!

बिहार में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधानसभा चुनाव में दांव पर साख, पत्नी लालगंज से लड़ेगी चुनाव!बिहार की सियासत में बाहुबली नेताओं का असर आज भी देखा जा सकता है, यहीं कारण है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद अब एक बार फिर बाहुबली नेताओं की चर्चा होने लगी है। जहां एक ओर कुछ बाहुबली खुद चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे है वहीं कुछ बाहुबली जेल की सलाखों के पीछे रहकर अपने परिजनों के जरिए अपना सियासी वजूद बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हुए हे।

क्या बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, दिया बड़ा बयान

क्या बिहार चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, दिया बड़ा बयानMaithili Thakur news in hindi : विधानसभा चुनावों के घोषणा के बाद से ही बिहार में सियासी पारा गरमा गया है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकती है।

Bihar Assembly Elections 2025: पांच प्रमुख मुद्दे और चेहरे जो तय करेंगे बिहार का 'बाहुबली'

Bihar Assembly Elections 2025: पांच प्रमुख मुद्दे और चेहरे जो तय करेंगे बिहार का 'बाहुबली'Bihar Assembly Elections 2025: बिहार की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित मोड़ों और जातिगत समीकरणों की रणभूमि रही है। आगामी विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर 2025 को होंगे। यह चुनाव न केवल सत्ता की कुर्सी पर दांव लगाने वाला है, बल्कि कई प्रमुख नेताओं के राजनीतिक करियर का भी अंतिम अध्याय लिख सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com