बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Ukraine arrests Indian man with Russian soldiers
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (13:36 IST)

रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन ने भारतीय को पकड़ा, गुजरात से पढ़ने गया था रूस

Majoti Sahil
Indian arrested with Russian soldiers in Ukraine: रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी सैनिकों के साथ एक भारतीय युवक को भी पकड़ा है। यह छात्र गुजरात के मोरबी का रहने वाला है। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय छात्र ने यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर किया है। इससे पहले भी रूसी सेना में भारतीयों के भर्ती होने की खबरें आई थीं। 96 भारतीयों को रूसी अधिकारियों ने रिहा कर दिया और वे भारत लौट आए हैं।
 
यूक्रेन का दावा है कि उसने 22 वर्षीय एक भारतीय विद्यार्थी को रूसी सैनिकों के साथ पकड़ा है। गुजरात के मोरबी के रहने वाले इस छात्र का नाम मजोती साहिल मोहम्मद हुसैन है। हुसैन रूस के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गया था। फिलहाल भारत सरकार इस मामले में जानकारी जुटा रही है। 
 
अब तक 150 से ज्यादा भारतीयों की भर्ती : उल्लेखनीय है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान कई भारतीय नागरिकों के रूसी सेना में शामिल होने की खबरें आई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2022 से अब तक 150 से अधिक भारतीयों की भर्ती की जा चुकी है। कई भारतीयों को कथित तौर पर एजेंटों द्वारा सहायक कर्मचारियों (जैसे डॉक्टर के सहायक या रसोइया) के तौर पर नौकरी और ज्यादा पैसे का लालच देकर रूस ले जाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें धोखा देकर सेना की फ्रंट लाइन यूनिटों में युद्ध के लिए भेज दिया गया।
संघर्ष में 12 भारतीयों की मौत : इस संघर्ष में अब तक कम से कम 12 भारतीय मारे गए हैं।  96 भारतीयों को रूसी अधिकारियों ने रिहा कर दिया है और वे भारत लौट आए हैं। 16 अन्य लापता बताए गए हैं। लुधियाना के समरजीत सिंह जैसे कई युवा लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें कथित तौर पर डॉक्टर के सहायक के रूप में नौकरी का वादा किया गया था। 
 
भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती होने की जोखिमों और खतरों के बारे में बार-बार आगाह किया है और ऐसे नौकरी के प्रस्तावों से दूर रहने की सलाह दी है। अगस्त 2024 में, रूसी पक्ष ने घोषणा की कि रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2024 से अपने सशस्त्र बलों में भारतीय नागरिकों की भर्ती बंद कर दी है। यह मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी उठाया था।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News है

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News हैPakistans brutality in PoK: भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान वेबदुनिया डॉट कॉम की एक खबर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' से अनुरोध किया है कि वेबदुनिया की एक खबर ने पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन किया है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राज

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राजउत्तरप्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी रात में इच्छाधारी नागिन बन जाती है। पति ने DM की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है।

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाश

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाशहरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार हरियाणा में एडीजीपी के पद पर थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस हैं। वे अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में हैं।

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जान

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जानभारतीय डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक इराकी बच्चे की सफलतापूर्वक सर्जरी करके जान बचाई गई, जिसका दिल 1 मिनट में 170 से 200 बार धड़कता था। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 साल के लेथ हुसैन अली को इलाज के लिए दो हफ्ते पहले ही दिल्ली लाया गया था।

और भी वीडियो देखें

रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन ने भारतीय को पकड़ा, गुजरात से पढ़ने गया था रूस

रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन ने भारतीय को पकड़ा, गुजरात से पढ़ने गया था रूसIndian arrested with Russian soldiers in Ukraine: रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी सैनिकों के साथ एक भारतीय युवक को भी पकड़ा है। यह छात्र गुजरात के मोरबी का रहने वाला है। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय छात्र ने यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर किया है।

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर NDA गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अपनी पार्टी के लिए 35-40 सीटों की मांगों को लेकर सीटों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला उलझ गया है। इस बीच बुधवार को अपने पिता रामविलास पासवान की पुष्यतिथि पर चिराग पासवान की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने बिहार के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिता रामविलास पासवान की फोटो के साथ एक पोस्ट कर लिखा कि पापा हमेशा कहा करते थे,"जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।" कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है।

Weather Update : नहीं थम रही बारिश, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट, कैसा है चक्रवाती तूफान का हाल

Weather Update : नहीं थम रही बारिश, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट, कैसा है चक्रवाती तूफान का हालWeather Update News : मानसून (Monsoon) की एंट्री के बाद से ही बेहतरीन बारिश देखने को मिली है। एक बार फिर देश के कई राज्यों में तेज़ बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (MD) ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान अब कमजोर पड़ गया है।पूर्वी तट पर 8 अक्टूबर के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा- इस बार युद्ध हुआ तो...

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा- इस बार युद्ध हुआ तो...एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरा खयाल है कि फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन रहे हैं और इस बार जंग हुई तो अल्लाह हमें पहले से ज्यादा बड़ी फतेह देगा। बता दें कि पहले भी कई बार पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह का जहर उगल चुका है।

आर्यन खान बनाम समीर वानखेड़े मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

आर्यन खान बनाम समीर वानखेड़े मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिसदिल्ली उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और अन्य के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका पर समन जारी किया है। अदालत ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और अन्य से सात दिनों के भीतर याचिका का जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता को सभी प्रतिवादियों को याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com