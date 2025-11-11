मंगलवार, 11 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Terrorist leader Hafiz Saeed is plotting to attack India through Bangladesh
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (14:22 IST)

बांग्लादेश के जरिए भारत पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है आतंकी सरगना हाफिज सईद

LeT founder Hafiz Mohammad Saeed
LeT founder Hafiz Mohammad Saeed: राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए धमाके के बाद दहल गई। इस धमाके में मारे जाने वालों की संख्या 12 बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि 9 लोगों के मरने की है। इस बीच, एक खबर यह सामने आ रही है कि मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद अब बांग्लादेश के माध्यम से भारत में आतंकवादी हमले की साजिश कर रहा है। इस संबंध में खुफिया जानकारियां भी सामने आई हैं। हालांकि यह भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन देश की खुफिया एजेंसियां भी इस तरह की जानकारियों पर बारीकी से नजर रख रही है। 
 
दरअसल, हाल ही में आई खुफिया रिपोर्टों और पाकिस्तान में हुई एक रैली के वायरल वीडियो में लश्कर ए तैयबा (LeT) के कमांडरों ने यह दावा किया कि लश्कर संस्थापक हाफिज सईद लश्कर के लिए बांग्लादेश को भारत पर हमले का नया लॉन्चपैड बनाने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है कि हाफिज ने अपने एक करीबी सहयोगी इब्तिसाम इलाही जहीर को कथित तौर पर बांग्लादेश भेजा था। 
बांग्लादेश के युवाओं पर नजर : जानकारी के मुताबिक हाफिज बांग्लादेश के युवाओं को कट्‍टरपंथी बनाकर उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। यह जानकारी पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में 30 अक्टूबर (2025) को आयोजित एक रैली के दौरान लश्कर कमांडर सैफुल्ला सैफ ने खुलेआम दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सैफ ने दावा किया था उनके लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय हैं और भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं। वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं के खिलाफ भी अत्याचार बढ़ गए हैं। 
 
भारत के खिलाफ उगला जहर : इब्तिसाम ने कहा था- मुसलमानों को इस्लाम के लिए खुद को और अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी ताकतों के खिलाफ खड़े होना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी मुसलमानों को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। उसका परोक्ष इशारा भारत की ओर था। उसने कहा कि कश्मीरियों की आजादी छीनी जा रही है।  इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, जब कश्मीर पाकिस्तान का होगा। 
 
जहीर पाकिस्तान की मरकजी जमीयत अहल-ए-हदीस के महासचिव हैं। वह कुरान ओ सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन भी है। वह एक इस्लामी उपदेशक (मौलाना) है और इस्लामी विद्वान एहसान इलाही जहीर का बेटा है। वह कट्टरपंथी मौलाना है और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक और 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी सहयोगी है। उसके भड़काऊ भाषणों ने उसके इरादे जाहिर कर दिया है। इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ हो सकता है। माना जा रहा है कि अगस्त, 2024 में बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद यहां कट्‍टरपंथी नेटवर्क काफी एक्टिव हो गया है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेट

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेटसोमवार शाम करीब 6.55 पर दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हैं। हालांकि धमाके वजह स्पष्ट नहीं है। दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके से जुड़ा हर अपडेट-

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाका

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाकाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के निकट हुए धमाके के बाद हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है।

बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचले

बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचलेपश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- एसआईआर के नाम पर केन्द्र सरकार लोगों को कर रही है परेशान कोलकाता

ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावा

ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावाBig revelation about ISIS terrorists : गुजरात एंटी टेररिज्म स्‍क्‍वॉड (ATS) ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस (ISIS) के आतंकियों को लेकर बड़ा दावा किया है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) का कहना है कि लखनऊ स्थित आरएसएस का दफ्तर गिरफ्तार किए गए आतंकियों के निशाने पर था। इन आतंकियों ने इसके लिए दफ्तर की रैकी भी की थी। ATS ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में बीते दिन आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया था।

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमाल

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमालरिसिन (Ricin) नाम के रासायनिक जहर का इस्तेमाल करने की साजिश थी। इसकी एक छोटी सी मात्रा से भी इंसान की जान जा सकती है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: बिहार में दोपहर 1 बजे तक 47.62 फीसदी मतदान

LIVE: बिहार में दोपहर 1 बजे तक 47.62 फीसदी मतदानLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के तहत 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी। कई मतदान केंद्रों पर लगी वोटरों की कतारें। पल पल की जानकारी...

LalQila: दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का 'सख्त ऐलान', क्या फिर होगा 'ऑपरेशन सिंदूर'? पाकिस्तान में 'खलबली'! नई दिल्ली

LalQila: दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का 'सख्त ऐलान', क्या फिर होगा 'ऑपरेशन सिंदूर'? पाकिस्तान में 'खलबली'! नई दिल्लीblast near Lal Qila in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भीषण कार धमाके से दहल उठी। लाल किले के पास हुए इस विस्फोट में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल हैं। इस भयावह घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस साजिश के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी।

Weather Update : 3 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट, कैसा रहेगा पूर्वोत्तर का तापमान?

Weather Update : 3 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट, कैसा रहेगा पूर्वोत्तर का तापमान?Weather Update : हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में कोल्ड वेव स्थिति बन सकती है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है।

Delhi Blast में पुलवामा के डॉक्टर उमर पर शक, DNA टेस्ट से खुलेगा राज, आतंकी साजिश या कुछ और?

Delhi Blast में पुलवामा के डॉक्टर उमर पर शक, DNA टेस्ट से खुलेगा राज, आतंकी साजिश या कुछ और?राजधानी दिल्ली को दहला देने वाले लाल किले के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट ने पूरे देश को सिहरा दिया है। सोमवार शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सुभाष मार्ग पर एक सफेद रंग की हुंडई आई-20 कार में हुए धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

भूटान में दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोले पीएम मोदी?

भूटान में दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोले पीएम मोदी?Delhi Blast : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा कि पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com