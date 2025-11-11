मंगलवार, 11 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (14:41 IST)

Delhi Blast: कौन है डॉक्‍टर उमर की चाची तब्‍बसुम, उमर के बारे में चाची ने क्‍यों खाई खुदा की कसम?

Delhi Blast
दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्‍टि नहीं की गई है। घटना आतंकी हमला है या कुछ और इसे लेकर जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। बता दें कि सोमवार की शाम करीब 7 बजे यह धमाका लाल किले के ठीक सामने गेट नंबर एक के पास हुआ था।

धमाका इतना तेज था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक यह धमाका एक कार में रखे गए विस्फोटक में हुआ है। अब मीडिया में संदिग्‍ध आतंकी डॉक्‍टर उमर का नाम आ रहा है। कुछ मीडिया ने उमर की चाची तब्‍बसुम से चर्चा करने का दावा किया है। कौन है तब्‍बसुम और क्‍या है उमर से उनका कनेक्‍शन।

उमर कहता था मुझे डिस्‍टर्ब मत करो : दावा किया जा रहा है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वह उमर ही चला रहा था। न्यूज़ मीडिया कश्मीर में उसके घर पहुंचा और परिजनों से बात की। मौके पर मौजूद उसकी चाची तब्‍बसुम ने कहा कि उमर केवल पढ़ता था। अगर हम उससे बात भी करने जाते थे तो वह कहता था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो पढ़ने दो।

खुदा कसम मुझे नहीं पता : यह पूछे जाने पर कि क्या उमर का मिलिटेंसी से कोई वास्ता था, तबस्सुम ने कहा कि खुदा कसम मुझे नहीं पता। वो बहुत अच्छा लड़का था। उस पर ऐसे इल्जाम सुनकर हमें शॉक लगा। तबस्सुम ने कहा कि उमर दो महीने पहले घर आया था। अनंतनाग में भी काम करता था। मैं उसके किसी दोस्त को नहीं जानती हूं। दूसरी ओर सूत्रों का दावा है कि पेशे से डॉक्टर उमर की आई20 गाड़ी जैश मॉ़ड्यूल की थी।

क्‍या इनपुट है खुफिया विभाग के पास : इधर खुफिया विभाग के टॉप सूत्रों के मुताबिक हरियाणा नंबर की कार उमर मोहम्मद की थी जो फरीदाबाद-सहारनपुर जैश ए मोहम्मद के मोड्यूल से जुड़ा हुआ था साथ ही कल छापेमारी के बाद ये लोग किसी अन्य स्थान पर ब्लास्ट करने जा रहे थे, लेकिन गलती से लाल किले के पास ब्लास्ट ट्रिगर हो गया। इस पूरे कांड में अब जांच एजेंसियां पडताल कर रही हैं। 
delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेट

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेटसोमवार शाम करीब 6.55 पर दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हैं। हालांकि धमाके वजह स्पष्ट नहीं है। दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके से जुड़ा हर अपडेट-

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाका

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाकाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के निकट हुए धमाके के बाद हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है।

बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचले

बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचलेपश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- एसआईआर के नाम पर केन्द्र सरकार लोगों को कर रही है परेशान कोलकाता

ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावा

ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावाBig revelation about ISIS terrorists : गुजरात एंटी टेररिज्म स्‍क्‍वॉड (ATS) ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस (ISIS) के आतंकियों को लेकर बड़ा दावा किया है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) का कहना है कि लखनऊ स्थित आरएसएस का दफ्तर गिरफ्तार किए गए आतंकियों के निशाने पर था। इन आतंकियों ने इसके लिए दफ्तर की रैकी भी की थी। ATS ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में बीते दिन आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया था।

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमाल

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमालरिसिन (Ricin) नाम के रासायनिक जहर का इस्तेमाल करने की साजिश थी। इसकी एक छोटी सी मात्रा से भी इंसान की जान जा सकती है।

बांग्लादेश के जरिए भारत पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है आतंकी सरगना हाफिज सईद

बांग्लादेश के जरिए भारत पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है आतंकी सरगना हाफिज सईदLeT founder Hafiz Mohammad Saeed: राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए धमाके के बाद दहल गई। इस धमाके में मारे जाने वालों की संख्या 12 बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि 9 लोगों के मरने की है। इस बीच, एक खबर यह सामने आ रही है कि मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद अब बांग्लादेश के माध्यम से भारत में आतंकवादी हमले की साजिश कर रहा है।

LIVE: बिहार में दोपहर 1 बजे तक 47.62 फीसदी मतदान

LIVE: बिहार में दोपहर 1 बजे तक 47.62 फीसदी मतदानLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के तहत 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी। कई मतदान केंद्रों पर लगी वोटरों की कतारें। पल पल की जानकारी...

LalQila: दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का 'सख्त ऐलान', क्या फिर होगा 'ऑपरेशन सिंदूर'? पाकिस्तान में 'खलबली'! नई दिल्ली

LalQila: दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का 'सख्त ऐलान', क्या फिर होगा 'ऑपरेशन सिंदूर'? पाकिस्तान में 'खलबली'! नई दिल्लीblast near Lal Qila in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भीषण कार धमाके से दहल उठी। लाल किले के पास हुए इस विस्फोट में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल हैं। इस भयावह घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस साजिश के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी।

Weather Update : 3 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट, कैसा रहेगा पूर्वोत्तर का तापमान?

Weather Update : 3 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट, कैसा रहेगा पूर्वोत्तर का तापमान?Weather Update : हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में कोल्ड वेव स्थिति बन सकती है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है।

Delhi Blast में पुलवामा के डॉक्टर उमर पर शक, DNA टेस्ट से खुलेगा राज, आतंकी साजिश या कुछ और?

Delhi Blast में पुलवामा के डॉक्टर उमर पर शक, DNA टेस्ट से खुलेगा राज, आतंकी साजिश या कुछ और?राजधानी दिल्ली को दहला देने वाले लाल किले के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट ने पूरे देश को सिहरा दिया है। सोमवार शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सुभाष मार्ग पर एक सफेद रंग की हुंडई आई-20 कार में हुए धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

