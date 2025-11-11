धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा अस्पताल में, गिर पड़े जीतेंद्र, असरानी-सतीश-सुलक्षणा नहीं रहे, बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई?

बॉलीवुड इन दिनों जैसे किसी बुरी नजर की चपेट में आ गया है। एक के बाद एक आ रही दुखद खबरों ने पूरे फिल्म जगत को चिंता और मायूसी में डाल दिया है। कभी खुशियों और ग्लैमर से भरा रहने वाला यह संसार अब लगातार अपने प्रिय कलाकारों की तबीयत और निधन की खबरों से दहल उठा है।

दिग्गज कलाकारों के निधन से सन्नाटा

हाल के दिनों में हिंदी सिनेमा ने कई बेहतरीन कलाकारों को खो दिया। हास्य अभिनेता असरानी के निधन की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले असरानी ने फिल्मों में अमिट छाप छोड़ी थी। वहीं, मशहूर अभिनेता सतीश शाह का जाना भी इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। वे अपने गंभीर और हास्य दोनों तरह के किरदारों के लिए याद किए जाएंगे।

फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित के निधन ने फैंस को भावुक कर दिया। अपनी मासूमियत, अभिनय और गायकी से उन्होंने कई दिल जीते थे। संजय खान की पत्नी और अभिनेत्री ज़रीन खान के निधन ने मायूस कर दिया। इनका इस तरह का जाना फिल्मी दुनिया के लिए बेहद दुखद है।

धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा की हालत ने बढ़ाई चिंता

बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र फिलहाल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया की शिकायत के चलते आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उम्र के कारण जोखिम बना हुआ है। इस बीच, उनके परिवार और फैंस लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

दूसरी ओर, दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा भी बीते दिनों अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी तबीयत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि वे धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं।

जीतेंद्र भी गिरने की वजह से चर्चा में

पुराने दौर के रोमांटिक हीरो जीतेंद्र भी हाल ही में गिरने की वजह से चर्चा में आ गए। हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके लिए चिंता और शुभकामनाएं व्यक्त की हैं।

फिल्म जगत में चिंता का माहौल

लगातार मिल रही इन खबरों ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बेचैन कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं- “बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई है?” हर कोई यही दुआ कर रहा है कि अब और कोई बुरी खबर न आए और सभी वरिष्ठ कलाकार जल्द स्वस्थ हों।