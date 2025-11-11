मंगलवार, 11 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (13:52 IST)

धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा अस्पताल में, गिर पड़े जीतेंद्र, असरानी-सतीश-सुलक्षणा नहीं रहे, बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई?

Dharmendra, Prem Chopra health report
बॉलीवुड इन दिनों जैसे किसी बुरी नजर की चपेट में आ गया है। एक के बाद एक आ रही दुखद खबरों ने पूरे फिल्म जगत को चिंता और मायूसी में डाल दिया है। कभी खुशियों और ग्लैमर से भरा रहने वाला यह संसार अब लगातार अपने प्रिय कलाकारों की तबीयत और निधन की खबरों से दहल उठा है।
 
दिग्गज कलाकारों के निधन से सन्नाटा
हाल के दिनों में हिंदी सिनेमा ने कई बेहतरीन कलाकारों को खो दिया। हास्य अभिनेता असरानी के निधन की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले असरानी ने फिल्मों में अमिट छाप छोड़ी थी। वहीं, मशहूर अभिनेता सतीश शाह का जाना भी इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। वे अपने गंभीर और हास्य दोनों तरह के किरदारों के लिए याद किए जाएंगे।
 
फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित के निधन ने फैंस को भावुक कर दिया। अपनी मासूमियत, अभिनय और गायकी से उन्होंने कई दिल जीते थे। संजय खान की पत्नी और अभिनेत्री ज़रीन खान के निधन ने मायूस कर दिया। इनका इस तरह का जाना फिल्मी दुनिया के लिए बेहद दुखद है।
 
धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा की हालत ने बढ़ाई चिंता
बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र फिलहाल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया की शिकायत के चलते आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उम्र के कारण जोखिम बना हुआ है। इस बीच, उनके परिवार और फैंस लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।
 
दूसरी ओर, दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा भी बीते दिनों अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी तबीयत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि वे धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं।
 
जीतेंद्र भी गिरने की वजह से चर्चा में 
पुराने दौर के रोमांटिक हीरो जीतेंद्र भी हाल ही में गिरने की वजह से चर्चा में आ गए। हालांकि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके लिए चिंता और शुभकामनाएं व्यक्त की हैं।
 
फिल्म जगत में चिंता का माहौल
लगातार मिल रही इन खबरों ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बेचैन कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं-  “बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई है?” हर कोई यही दुआ कर रहा है कि अब और कोई बुरी खबर न आए और सभी वरिष्ठ कलाकार जल्द स्वस्थ हों।
धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट: हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा, 'झूठी खबरों को माफ नहीं किया जाएगा'

धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट: हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा, 'झूठी खबरों को माफ नहीं किया जाएगा'बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर झूठी अफवाहों ने हलचल मचा दी। आईसीयू में भर्ती धर्मेंद्र की हालत स्थिर बताई जा रही है। बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का खंडन किया, जबकि हेमा मालिनी ने मीडिया पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा — “ऐसी गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग माफ नहीं की जाएगी।”

83 वर्षीय जीतेंद्र लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन घबराने की बात नहीं, फिर जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया

83 वर्षीय जीतेंद्र लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन घबराने की बात नहीं, फिर जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया83 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेता जीतेंद्र हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान चलते हुए अचानक फर्श पर गिर पड़े। फोटोग्राफरों की भीड़ के कारण उनका पैर फर्श की ऊंची जगह पर अटक गया था। हालांकि, अच्छी बात यह रही कि उन्हें कोई चोट नहीं आई और वे मुस्कुराते हुए खुद उठ खड़े हुए।

धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- मीडिया थोड़ी इज्जत तो दें हमारे परिवार को

धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- मीडिया थोड़ी इज्जत तो दें हमारे परिवार कोमुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की अफवाह ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। हालांकि उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने इन खबरों को सिरे से खारिज किया। ईशा ने कहा कि धर्मेंद्र स्टेबल हैं और रिकवरी कर रहे हैं।

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का स्वास्थ्य स्थिर, मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी का गुस्सा

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का स्वास्थ्य स्थिर, मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी का गुस्साDharmendra Health Update : फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की हालत स्थिर बनी हुई है और मुंबई के बीचकैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने एक्टर की हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए मीडिया में आ रही खबरों पर नाराजगी जताई है।

उर्मिला मातोंडकर-आमिर खान की कल्ट फिल्म 'रंगीला' सिनेमाघरों में दोबारा देने जा रही दस्तक, ट्रेलर हुआ रिलीज

उर्मिला मातोंडकर-आमिर खान की कल्ट फिल्म 'रंगीला' सिनेमाघरों में दोबारा देने जा रही दस्तक, ट्रेलर हुआ रिलीज90 के दशक की सुपरहिट फिल्म 'रंगीला' को 30 साल बाद फिर से रिलीज़ किया जा रहा है। ऐसे में 28 नवंबर को रिलीज़ से पहले फिल्म का 4K क्वालिटी वाला ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। 90 के दशक में दर्शकों में दिलों पर जादू की तरह छा जाने वाली फिल्म रंगीला अब और भी बेहतर पिक्चर क्वालिटी के साथ रिलीज़ की जा रही है।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
