मंगलवार, 11 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. PM Modi strict announcement on Delhi blast, will Operation Sindoor happen again
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (14:12 IST)

LalQila: दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी का 'सख्त ऐलान', क्या फिर होगा 'ऑपरेशन सिंदूर'? पाकिस्तान में 'खलबली'! नई दिल्ली

Explosion in Delhi
blast near Lal Qila in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भीषण कार धमाके से दहल उठी। लाल किले के पास हुए इस विस्फोट में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल हैं। इस भयावह घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस साजिश के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी। 
 
पीएम मोदी का 'सख्त ऐलान': रात भर चली बैठकें
 दिल्ली में हुए विस्फोट के तुरंत बाद, दो दिवसीय भूटान यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भारी मन से भूटान पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने पूरी रात भारत में जांच एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा और लगातार घटना की समीक्षा करते रहे।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (भूटान से) कहा कि दिल्ली में हुई घटना भयावह है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कल रातभर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ संपर्क में था... हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएगी। 
 
गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्थिति का जायजा लिया और NIA, NSG, और FSL की टीमों को तुरंत जांच के लिए मौके पर भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में आतंकी पहलू से इनकार नहीं किया गया है, और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े पुराने हमलों से इसकी टाइमिंग और तरीका मिलने की आशंका जताई जा रही है।
क्या दोहराया जाएगा 'ऑपरेशन सिंदूर'?
इस घटना के बाद, सबकी निगाहें एक बार फिर 'ऑपरेशन सिंदूर' पर टिक गई हैं। यह मई 2025 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान और PoK में स्थित आतंकी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य हवाई अभियान था, जो पहलगाम नरसंहार के जवाब में किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को केवल रोका गया है, समाप्त नहीं। उन्होंने कहा था कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमले की स्थिति में, यह फिर से शुरू होगा।
 
जांच एजेंसियां अब हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं, और यदि धमाके के तार सीमा पार से जुड़ते हैं, तो केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट रूप से कठोर कार्रवाई वाला हो सकता है।
 
पाकिस्तान में 'खलबली' : हाई अलर्ट पर सेना 
दिल्ली में हुए धमाके की गूंज पाकिस्तान तक पहुंच गई है और वहां खलबली मची हुई है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक, भारतीय कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने अपने सुरक्षा अलर्ट को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है।
 
वायुसेना अलर्ट : पाकिस्तान ने अपने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 
 
NOTAM जारी : सीमावर्ती तनावपूर्ण क्षेत्रों में हवाई यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि के संकेत देते हुए 'नोटिस टू एयरमैन' (NOTAM) भी जारी किया गया है।
 
आपात बैठक : प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है, जिसमें भारत की ओर से संभावित सैन्य कार्रवाई पर चर्चा की गई है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि दिल्ली धमाके में अगर जैश का हाथ साबित होता है, तो भारत पिछली बार की तरह चुप नहीं बैठेगा और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसी जवाबी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेट

delhi blast : क्या दिल्ली धमाके के पीछे आतंकियों का हाथ, धमाके से जुड़ा हर अपडेटसोमवार शाम करीब 6.55 पर दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हैं। हालांकि धमाके वजह स्पष्ट नहीं है। दिल्ली समेत मुंबई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके से जुड़ा हर अपडेट-

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाका

Delhi red fort blast: अमित शाह ने बताया, कैसे हुआ दिल्ली में धमाकाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के निकट हुए धमाके के बाद हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है।

बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचले

बंगाल में कब हैं चुनाव, CM ममता ने कहा- भाजपा मुझे जेल भेज दे, गला काट दे पर लोगों का मताधिकार नहीं कुचलेपश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- एसआईआर के नाम पर केन्द्र सरकार लोगों को कर रही है परेशान कोलकाता

ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावा

ISIS के निशाने पर था RSS का दफ्तर, आतंकियों ने की थी रैकी, गुजरात ATS का बड़ा दावाBig revelation about ISIS terrorists : गुजरात एंटी टेररिज्म स्‍क्‍वॉड (ATS) ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस (ISIS) के आतंकियों को लेकर बड़ा दावा किया है। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) का कहना है कि लखनऊ स्थित आरएसएस का दफ्तर गिरफ्तार किए गए आतंकियों के निशाने पर था। इन आतंकियों ने इसके लिए दफ्तर की रैकी भी की थी। ATS ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में बीते दिन आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया था।

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमाल

Gujarat में ISIS आतंकियों के पास से मिला बायोकैमिकल वैपन Ricin कितना घातक, कैसे होता है इस्तेमालरिसिन (Ricin) नाम के रासायनिक जहर का इस्तेमाल करने की साजिश थी। इसकी एक छोटी सी मात्रा से भी इंसान की जान जा सकती है।

और भी वीडियो देखें

Weather Update : 3 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट, कैसा रहेगा पूर्वोत्तर का तापमान?

Weather Update : 3 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट, कैसा रहेगा पूर्वोत्तर का तापमान?Weather Update : हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में कोल्ड वेव स्थिति बन सकती है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है।

Delhi Blast में पुलवामा के डॉक्टर उमर पर शक, DNA टेस्ट से खुलेगा राज, आतंकी साजिश या कुछ और?

Delhi Blast में पुलवामा के डॉक्टर उमर पर शक, DNA टेस्ट से खुलेगा राज, आतंकी साजिश या कुछ और?राजधानी दिल्ली को दहला देने वाले लाल किले के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट ने पूरे देश को सिहरा दिया है। सोमवार शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सुभाष मार्ग पर एक सफेद रंग की हुंडई आई-20 कार में हुए धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

भूटान में दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोले पीएम मोदी?

भूटान में दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोले पीएम मोदी?Delhi Blast : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर कहा कि पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

दिल्ली में कार बम ब्लास्ट के बाद से सहमा हुआ है जम्मू कश्मीर

दिल्ली में कार बम ब्लास्ट के बाद से सहमा हुआ है जम्मू कश्मीरJammu Kashmir news in hindi : दिल्ली में कार बम हमले के बाद सारे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हमले के बाद से ही पूरा प्रदेश सहमा हुआ है। धार्मिक स्थलों के पास रहने वालों को आतंकी हमलों की पुनर्रावृत्ति का डर है तो कश्मीर में कार बमों की दहशत एक बार फिर चेहरों की हवाईयां उड़ाने लगी हैं।

LIVE: बिहार में 11 बजे तक 31.38 फीसदी मतदान, किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग

LIVE: बिहार में 11 बजे तक 31.38 फीसदी मतदान, किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटिंगLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के तहत 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी। कई मतदान केंद्रों पर लगी वोटरों की कतारें। पल पल की जानकारी...

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com