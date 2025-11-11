धर्मेंद्र की सेहत पर अपडेट: हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा, 'झूठी खबरों को माफ नहीं किया जाएगा'

बॉलीवुड के 'ही-मैन' के धर्मेंद्र की सेहत को लेकर फैली अफवाहों ने पूरे मनोरंजन जगत को हिलाकर रख दिया है। लगभग तीन सप्ताह पहले सांस फूलने और निमोनिया की शिकायत पर मुंबई के प्रतिष्ठित ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए धर्मेंद्र का इलाज आईसीयू में चल रहा है। डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम उनकी निगरानी में लगी हुई है, और ताजा अपडेट्स के मुताबिक, उनकी हालत स्थिर है तथा सुधार के संकेत दिख रहे हैं।

अस्पताल में भर्ती का सफर: उम्र का असर, लेकिन हौसला बरकरार

89 वर्षीय दिग्गज अभिनेता को उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में रखा गया है। साप्ताहिक जांचों के दौरान डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि दवाओं का सकारात्मक असर हो रहा है, और वे धीरे-धीरे रिकवरी की राह पर हैं। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, धर्मेंद्र का जज्बा हमेशा की तरह मजबूत है, और वे जल्द ही घर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं।

झूठी मौत की अफवाहें: परिवार का आक्रोश

मंगलवार को सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों पर धर्मेंद्र के 'निधन' की अफवाहें उड़ने लगीं, जिसने परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया। इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए उनकी बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, "मीडिया जल्दबाज़ी में है और ग़लत ख़बरें चला रहा है। मेरे पिता की हालत स्थिर है और वो रिकवर कर रहे हैं। पापा की अच्छी सेहत के लिए आपकी प्रार्थनाओं का धन्यवाद।"

ईशा की इस पोस्ट के बाद हेमा मालिनी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर कड़ा प्रहार किया। हेमा मालिनी, जो खुद मथुरा से सांसद हैं, ने लिखा, "जो हो रहा है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है! ज़िम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी ख़बर कैसे फ़ैला सकते हैं जिस पर इलाज का असर दिख रहा है और वह ठीक हो रहा है?" उनका यह बयान वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर #PrayForDharmendra ट्रेंड करने लगा।

परिवार का साथ: सनी देओल की टीम का बयान

परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल पहुंचे। बेटे सनी देओल की टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "धर्मेंद्र स्थिर हैं और रिकवर कर रहे हैं।" वहीं, छोटे बेटे बॉबी देओल और ईशा देओल को अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया। हेमा मालिनी भी हाल ही में अस्पताल से निकलती नजर आईं, जो परिवार की एकजुटता को दर्शाता है। बॉलीवुड हस्तियां जैसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने भी सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

धर्मेंद्र, जिन्होंने 'शोले', 'धरमवीर', 'प्रतिज्ञा', 'कर्तव्य', 'धरमवीर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता, आज भी लाखों फैंस के चहेते हैं। इन अफवाहों के बीच, परिवार ने अपील की है कि फर्जी खबरों से बचें और सकारात्मक ऊर्जा भेजें। डॉक्टरों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में और स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकती है।