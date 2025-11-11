मंगलवार, 11 नवंबर 2025
धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं हेमा मालिनी, बोलीं- मीडिया थोड़ी इज्जत तो दें हमारे परिवार को

Dharmendra Health Update
मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से सोमवार सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड जगत को हिला कर रख दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाह फैली कि हिंदी सिनेमा के लीजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। कुछ चैनलों और सोशल मीडिया पेजों ने इस खबर को बिना पुष्टि के चला भी दिया, लेकिन जल्द ही धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने सामने आकर इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया।
 
ईशा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मीडिया इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है और गलत खबरें फैला रही है। मेरे पापा स्टेबल हैं, रिकवर कर रहे हैं। कृपया हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें और पापा की जल्दी रिकवरी के लिए दुआ करें।”
 
वहीं धर्मेंद्र की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Twitter) पर इन अफवाहों पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, “जो भी हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है। कैसे एक जिम्मेदार चैनल उस व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकता है जो कि अपने इलाज के दौरान रिकवर कर रहा है। यह बहुत ही अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है। कृपा कर हमारे परिवार को थोड़ी इज्जत और एकांत दें।”
 
धर्मेंद्र फिलहाल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत पूरी तरह स्थिर है।
 
धर्मेंद्र का बॉलीवुड सफर 1960 में शुरू हुआ था जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से पर्दे पर कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने ‘आई मिलन की बेला’, ‘फूल और पत्थर’, ‘शोले’, ‘सीता और गीता’, ‘यादों की बारात’, ‘धरम वीर’ और ‘गुलामी’ जैसी क्लासिक फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई।
 
उनके चाहने वाले देशभर से लगातार उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के इस असली ‘ही-मैन’ जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें।
