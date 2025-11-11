फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का स्वास्थ्य स्थिर, मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी का गुस्सा
Dharmendra Health Update : फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की हालत स्थिर बनी हुई है और मुंबई के बीचकैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने एक्टर की हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए मीडिया में आ रही खबरों पर नाराजगी जताई है।
धर्मेंद्र की हेल्थ की खबरों के बीच में सोशल मीडिया पर लगातार उनके निधन की खबरें वायरल हो रही हैं। इसे धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने नाराजगी जताई।
हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, 'जो भी हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है। कैसे एक जिम्मेदार चैनल उस व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकता है, जो कि अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से ले रहा है और रिकवर कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक और लापरवाही। कृपा कर मेरे परिवार को थोड़ी इज्जत और एकांत दें।
ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र की निधन की खबरों का खंडन करते हुए लिखा कि मीडिया इस मामले पर ज्यादा ही एक्टिव चल रही है और गलत खबरें फैला रही है। मेरे पिता स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें। पापा की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करें।