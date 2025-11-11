मंगलवार, 11 नवंबर 2025
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: मुरादाबाद , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (00:29 IST)

मुरादाबाद में एनकाउंटर, पुलिस से मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश ढेर

Moradabad
एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार को थाना भोजपुर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी आसिफ उर्फ टिड्डा निवासी मेरठ और उसका साथी दीनू निवासी मेरठ पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
 
आसिफ उर्फ टिड्डा पर मुरादाबाद पुलिस ने 1 लाख रुपए और दीनू पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक स्विफ्ट कार, एक 30 बोर कार्बाइन, तीन 32 बोर पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस व खोखे बरामद किए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल और एएसपी एसटीएफ मेरठ के बीपी जैकेट में लगी गोली
 
एसटीएफ के मुताबिक आसिफ उर्फ टिड्डा पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, अपहरण जैसे 65 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे। वह मेरठ के ब्रहमपुरी थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर था (हिस्ट्रीशीट नं. 74A)। उसने 2005 में पहला मुकदमा दर्ज कराया था और तब से लेकर अब तक उसने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया था। वर्ष 2020 में मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में उसने एक युवक का अपहरण कर हत्या कर दी थी। इसके अलावा उसने अलीगढ़, पानीपत और हापुड़ में भी डकैती की बड़ी घटनाएं की थीं। हाल ही में मुरादाबाद के कारोबारी हाजी जफर से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में वह वांछित चल रहा था।
 
दीनू, जो मेरठ के थाना सरूरपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी था (हिस्ट्रीशीट नं. 298A), के खिलाफ 25 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वह भी हत्या, लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट जैसे मामलों में वांछित था। दोनों अपराधी लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे।
 
एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर दोनों अपराधियों की घेराबंदी की गई, जिस दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों गोली लगने से घायल हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों अपराधी बेहद शातिर और पेशेवर थे, जो कई राज्यों में आपराधिक नेटवर्क चलाते थे।
 
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ की यह कार्रवाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध जगत के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है।  Edited by : Sudhir Sharma 
