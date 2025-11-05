बुधवार, 5 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. How did encounter specialist DSP Rishikant Shukla become a billionaire
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 5 नवंबर 2025 (17:39 IST)

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

How did encounter specialist DSP Rishikant Shukla become a billionaire
Encounter Specialist DSP Rishikant Shukla : खाकी वर्दी की आड़ में अकूत काली दौलत जमा करने वाले डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को आय से अधिक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति के गंभीर आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट में उनके जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश दुबे से गहरे संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। दुबे का गिरोह रियल एस्टेट में साइलेंट पार्टनर के रूप में सक्रिय था और शुक्ला इसके 'प्रोटेक्टर' बने। यह खुलासा तब और गहरा हो गया जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दुबे का नाम लेकर भाजपा को घेरा था। ऋषिकांत शुक्ला के मामले की जांच का जिम्मा आईपीएस रमित शर्मा को दिया गया है।

खबरों के अनुसार, डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को आय से अधिक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति के गंभीर आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट में उनके जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश दुबे से गहरे संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। दुबे का गिरोह रियल एस्टेट में साइलेंट पार्टनर के रूप में सक्रिय था और शुक्ला इसके 'प्रोटेक्टर' बने। यह खुलासा तब और गहरा हो गया जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दुबे का नाम लेकर भाजपा को घेरा था।
ऋषिकांत शुक्ला के मामले की जांच का जिम्मा आईपीएस रमित शर्मा को दिया गया है। रमित शर्मा वही पुलिस अफसर हैं, जिनके नेतृत्व में माफिया अतीक अहमद अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था। साल 2022 में प्रयागराज जैसी अहम और बड़ी कमिश्नरी के पुलिस कमिश्नर रह चुके आईपीएस शर्मा इस समय बरेली जोन के एडीजी हैं।

ऋषिकांत शुक्ला पर आरोप है कि उन्‍होंने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम समय कानपुर में ही काटा। उन्‍होंने एसओजी के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाए। उन्‍होंने कई बेनामी संपत्तियां बना रखी हैं। यूपी के अलग-अलग जिलों में भी कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। गोवा से लेकर पंजाब, चंडीगढ़ और कई जगह संपत्तियां हैं।
एसआईटी की जांच में पता चला कि शुक्ला ने पुलिस एनकाउंटर का डर दिखाकर लोगों की संपत्ति हड़पी और अपनी काली कमाई का साम्राज्य खड़ा कर दिया। एसआईटी ने पाया कि शुक्ला ने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के जरिए गैंगस्टर दुबे की मदद से कई लोगों को ठगा।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्ला ने ये संपत्तियां उनके नाम, परिवार और करीबियों के नाम पर बेनामी तरीके से खड़ी की। कुल संपत्ति का अनुमान 100 करोड़ से ऊपर है, जबकि कुछ रिपोर्टों में इसे 200-300 करोड़ तक बताया गया है। विजिलेंस टीम अब करीबियों की संपत्तियों, बिलों और ट्रांजेक्शंस की छानबीन कर रही है। योगी सरकार ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटा दिया और सतर्कता (विजिलेंस) विभाग को गहन जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
आरोपों पर ऋषिकांत शुक्ला ने दी यह सफाई : उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी रहे ऋषिकांत शुक्ला ने निलंबन के बाद सफाई जारी की है। उनका दावा है कि उन्हें फंसाया गया है। उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है। एक बयान में शुक्ला ने कहा कि मेरी अखिलेश दुबे से एक लीगल एडवाइजर और पुलिस अधिकारी के संबंध है।

शुक्ला ने कहा, मैं उनसे जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था इस संबंध में मैं उनसे कुछ लीगल एडवाइस के लिए जाता था और कानपुर की पोस्टिंग के दौरान और मेरी उनसे कई बातचीत भी हुई। मेरा अखिलेश दुबे के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है, यह सरासर गलत है।

ऋषिकांत शुक्ला ने कहा, मुझे लगता है कुछ अपराधी गैंग, माफिया गैंग, कुछ ऐसे लोग जिनके विरुद्ध मैंने कड़ी कार्रवाई की है, हो सकता है कि मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हों और उस साजिश का मैं शिकार हो रहा हूं।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसानागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अब टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दी

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दीनिर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की शुरुआत की, ममता ने कहा- मतदाताओं को धमकाने की कोशिश

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...Tej Pratap Yadav targets Tejashwi: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों- तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी की रैली के बाद तेजप्रताप ने छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा है। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप ने छोटे भाई को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे।

और भी वीडियो देखें

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवालकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में न तो उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की गई और न ही एक से अधिक मतदान की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं?

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिकNew York Mayor Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना के बीच न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने विजय भाषण में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। युगांडा में जन्मे इस भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ने ट्रंप के हमलों को 'आवाज तेज करने' का मौका बताते हुए कहा कि "वॉल्यूम ऊपर करो!" यह बयान न केवल ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर प्रहार था, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाज की ताकत का प्रतीक भी।

टेस्टिंग के दौरान पटरी से उतरी मोनोरेल, हवा में लटका डिब्बा

टेस्टिंग के दौरान पटरी से उतरी मोनोरेल, हवा में लटका डिब्बाMonorail Accident in mumbai : मुंबई में बुधवार को मोनोरेल की टेस्टिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान मोनोरेल पटरी से उतर गई और उसका आगे का कुछ हिस्सा हवा में उठ गया। हालांकि हादसे के समय ट्रेन के अंदर सिर्फ ड्राइवर और एक इंजीनियर सवार थे। इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया।

उत्तराखंड को सशक्त बनाने में राज्य के प्रवासियों की अहम भूमिका : धामी

उत्तराखंड को सशक्त बनाने में राज्य के प्रवासियों की अहम भूमिका : धामीChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में कहा कि प्रवासी भाई-बहनों के अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों को और अधिक जनकेंद्रित बनाते हैं। इसी उद्देश्य से प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया है, ताकि राज्य के विकास में उनके अनुभव, सुझाव और सहयोग का लाभ लिया जा सके।

FIR के बाद वायरल वीडियो पर राजीव रंजन की सफाई, EC भी करता है यह काम

FIR के बाद वायरल वीडियो पर राजीव रंजन की सफाई, EC भी करता है यह कामRajiv Ranjan Singh : केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने गरीबों को धमकाने वाले वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी को धमकी नहीं दी। गरीबों को वोट देने के लिए उत्साहित किया। यही काम चुनाव आयोग भी करता है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com