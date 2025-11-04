मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR
पटना डीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि जिला प्रशासन, पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांच के बाद इस मामले में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
ललन सिंह ने कहा कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है। घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है। बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
राजद और कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर इस मामले में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। दोनों ही दलों ने ललन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
मोकामा में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ही उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। यहां अनंत सिंह का मुकाबला जदयू प्रत्याशी वीणा सिंह और जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी से है। मोकामा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यहां 6 नवंबर को मतदान होगा।
