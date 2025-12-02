मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (16:21 IST)

दिल्ली ब्लास्ट केस : स्पेशल NIA कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाई

Delhi Blasts Case
Delhi Blast 2025 : दिल्ली ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन और बढ़ा दी है। उसे सात दिन की एनआईए कस्टडी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पहले उसे 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया था। उसे 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। 
इससे पूर्व एनआईए ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बंद कोर्ट रूम में आमिर को पेश कर तर्क दिया था कि आरोपी से साजिश, नेटवर्क, फंडिंग और अन्य सह-साजिशकर्ताओं की पहचान को लेकर विस्तृत पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत आवश्यक है।
 
एनआईए ने दलील दी थी कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिरासत को मंजूरी दे दी। Edited by : Sudhir Sharma
 


