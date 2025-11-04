तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

Tej Pratap Yadav targets Tejashwi: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों- तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी की रैली के बाद तेजप्रताप ने छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा है। बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप ने छोटे भाई को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे।

क्या कहा तेजस्वी ने : दरअसल, महुआ विधानसभा सीट पर एक चुनावी रैली में परोक्ष रूप से अपने भाई पर निशाना साधते हुए कहा था कि कोई आए, कोई जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। पार्टी ही मां-बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कुछ भी नहीं है। तेजप्रताप महुआ सीट से ‍ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पार्टी (राजद) और परिवार से निकाले जाने के बाद तेजप्रताप ने जनशक्ति जनता दल के नाम से नई पार्टी का गठन किया था।

तेजस्वी को तेजप्रताप का जवाब : तेजस्वी पर पलटवार करते हुए तेजप्रताप ने कहा कि हमारे छोटे और नादान भाई ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पार्टी से बड़ी जनता होती है। वही असली मालिक होती है। कुछ अन्य मौकों पर, तेजप्रताप ने तेजस्वी को 'बच्चा' और 'दूधमुंहा बच्चा' तक कहा है और यह भी कहा है कि चुनाव के बाद वह उन्हें 'झुनझुना' पकड़ाएंगे।

#WATCH | Patna | On RJD leader Tejashwi Yadav, Jan Shakti Janata Dal's national president and candidate from Mahua assembly constituency, Tej Pratap Yadav says, "He is still a child. After the elections, we'll hand him a rattle... If he goes to our area, we'll go to his area too.… pic.twitter.com/xRkynWhXNP — ANI (@ANI) November 4, 2025 हरा झंडा वाला राजद फर्जी : तेजप्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में सोमवार एक रैली में कहा कि हरा झंडा वाला राजद पार्टी फर्जी है। लालू जी की पार्टी असली जनशक्ति जनता दल है। हरा वाला जयचंद के चक्कर में है। असली अर्जुन राघोपुर से जजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार हैं। तेजप्रताप ने कहा कि आपका विधायक (तेजस्वी) नहीं आया, लेकिन मैं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया। मेरा दरवाजा लोगों के लिए हमेशा लालू जी की तरह खुला रहता है। दूसरी जगह आपको आठ-आठ घंटे इंतजार करना पड़ेगा।

तेजप्रताप ने तेजस्वी के हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के वादे पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह का दावा सरकार बनने के बाद करना चाहिए। लालू पुत्र ने राहुल गांधी पर भी तंज किया। राहुल बिहार में फटफटी चलाने, जलेबी बनाने और मछली मारने आते हैं।

राघोपुर में जजद की लहर : तेजप्रताप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा- जनसभा में हजारों हजार की संख्या में जनता जनार्दन का उपस्थित होकर अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देना, यह साबित करता है कि राघोपुर विधानसभा में भी जनशक्ति जनता दल की भारी लहर दौड़ रही है। हमारे लिए महुआ और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की आदरणीय जनता जनार्दन परिवार के समान है।





उन्होंने कहा- मुझे पूरा विश्वास है कि यहां की जनता मालिक जनशक्ति जनता दल को भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है। साथ ही हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की आदरणीय जनता जनार्दन से यह वादा करते हैं कि यहां की सभी बुनियादी सुविधाओं सहित बेहतर विकास करने का काम करेंगे।