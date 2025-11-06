Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव के साथ वोट डालने पहुंचा लालू परिवार, राबड़ी ने तेज प्रताप को भी दिया आशीर्वाद

तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी।— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 6, 2025
20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। pic.twitter.com/KSKnwtf57D
RJD सांसद मीसा भारती ने कहा कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच-समझकर वोट करें। महागठबंधन को अपना समर्थन दें।
बदलाव के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य एवं विधि व्यवस्था तथा— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 6, 2025
नौकरी और रोजगार के लिए वोट करिए।
