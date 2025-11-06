गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (10:03 IST)

Bihar Election 2025 : तेजस्वी यादव के साथ वोट डालने पहुंचा लालू परिवार, राबड़ी ने तेज प्रताप को भी दिया आशीर्वाद

Bihar Elections Voting : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ वोट डालने पहुंचे। इस दौरान राबड़ी देवी ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को भी आशीर्वाद दे दिया।
 
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि मैं महिलाओं, बच्चों, सभी से अपने घरों से निकलकर वोट देने की अपील करती हूं। उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होगा, जनता बदलाव लाएगी। दोनों बेटों को मां की शुभकामना है। दोनों को आशीर्वाद है।

लालू यादव ने भी वोटिंग के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।
राघोपुर से चुनाव मैदान में उतरे तेजस्वी यादव ने वोट डालने के बाद कहा कि हम तो यही कहेंगे कि बदलाव ज़रूरी है, नया बिहार बनाएं, नई सरकार बनाएं। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर मतदान के बाद परिवार के साथ फोटो भी पोस्ट की। ALSO READ: बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग का उत्साह, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर
 
RJD सांसद मीसा भारती ने कहा कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच-समझकर वोट करें। महागठबंधन को अपना समर्थन दें।
 
वहीं रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये चुनाव गांवों में रोजगार के लिए दर-दर ठोकर खाने वाले हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे लोग, बिहार के लोग, रोजगार देने वाली सरकार चुनेंगे और डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

गौरतलब है कि महुआ से चुनाव मैदान में उतरे तेजप्रताप को लालू यादव ने परिवार और पार्टी से निकाल दिया था। वे जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला थाभाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राजीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बुधवार को हरियाणा की मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े सामने रखे और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था।

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूत

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूतकेरल की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कलयुगी मां और साथी को सुनाई 180 साल की सजा

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवालकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में न तो उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की गई और न ही एक से अधिक मतदान की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?अरबपति DSP पर गिरी गाज! 28 साल की सर्विस, 100 करोड़ की संपत्ति, जानें गैंगस्टर अखिलेश दुबे कनेक्शन।

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिकNew York Mayor Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना के बीच न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने विजय भाषण में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। युगांडा में जन्मे इस भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ने ट्रंप के हमलों को 'आवाज तेज करने' का मौका बताते हुए कहा कि "वॉल्यूम ऊपर करो!" यह बयान न केवल ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर प्रहार था, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाज की ताकत का प्रतीक भी।

तेजस्वी यादव के साथ वोट डालने पहुंचा लालू परिवार, राबड़ी ने तेज प्रताप को भी दिया आशीर्वाद

बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग का उत्साह, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग का उत्साह, इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव परBihar Election 1st phase voting : बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। इस चरण में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव, मैथिली ठाकुर समेत 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी।

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी बंद, EC पहली बार करेगा यह प्रयोग

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज, 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में होगी बंद, EC पहली बार करेगा यह प्रयोगबिहार में विधानसभा चुनाव के चरण का मतदान आज होगा। इसमें करीब 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। 121 सीटों में 102 सामान्य सीटें है जबकि 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। मतदान के लिए कुल 45 हजार 341 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

लालू यादव के शासन में 60 से अधिक जातीय नरसंहार और 30 हजार से ज्‍यादा अपहरण हुए : योगी आदित्यनाथ

लालू यादव के शासन में 60 से अधिक जातीय नरसंहार और 30 हजार से ज्‍यादा अपहरण हुए : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2005 के पहले बिहार में अपराध, जातीय संघर्ष, माओवाद, नक्सलवाद था। बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासन में 60 से अधिक जातीय नरसंहार, 30 हजार से अधिक अपहरण हुए। व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, संभ्रांत व्यक्ति सुरक्षित नहीं थे। बिहार के 30-40 फीसदी लोगों की आबादी गोरखपुर व वाराणसी में है, क्योंकि उस समय जंगलराज था, लेकिन नीतीश बाबू के नेतृत्व में 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव रखी गई।

'पांच पांडवों' ने लिया है संकल्प, बिहार में फिर जंगलराज नहीं आने देना है : योगी आदित्यनाथ

'पांच पांडवों' ने लिया है संकल्प, बिहार में फिर जंगलराज नहीं आने देना है : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान को पांडव की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 के बीच राजद ने बिहार में जंगलराज लाया था, लेकिन पीएम मोदी व नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार का विकास कर रही है। देश का उत्थान करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
