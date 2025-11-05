बुधवार, 5 नवंबर 2025
Last Modified: सासाराम , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (18:28 IST)

'पांच पांडवों' ने लिया है संकल्प, बिहार में फिर जंगलराज नहीं आने देना है : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी ने सासाराम में एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता कुशवाहा के पक्ष में की जनसभा

Chief Minister Yogi Adityanath
- जनसभा में मुख्यमंत्री योगी बोले- यूपी में नौजवान मस्त और माफिया पस्त है
- बिहार में भी माफिया के आतंक को समाप्त किया और उसकी हवेली को धराशायी कराया
- योगी बोले- ठगी की दुकान खोलकर चुनाव के बहाने आपके बीच आए हैं महागठबंधन वाले
- मुख्यमंत्री ने दिलाया विश्वास- वाराणसी में हुई घटना की कर रहे जांच, दोषियों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई
Chief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान को पांडव की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 के बीच राजद ने बिहार में जंगलराज लाया था, लेकिन पीएम मोदी व नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार का विकास कर रही है। देश का उत्थान करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जा रहा है। पांच पांडव (मोदी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान) के नेतृत्व में मजबूत गठबंधन एनडीए के रूप में संकल्प लेकर बढ़ा है कि बिहार में फिर से जंगलराज नहीं आने देना है। सीएम ने बिहार वासियों से अपील की कि जंगलराज के खिलाफ सुशासन की सुदृढ़ नींव पर मजबूत व समृद्ध बिहार के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है।

उत्तर प्रदेश की व्यस्तताओं के बीच बुधवार को भी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। दूसरी रैली में सासाराम विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार स्नेहलता कुशवाहा के पक्ष में रैली की।सीएम ने यहां भी राजद-कांग्रेस गठबंधन पर करारा प्रहार भी किया। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं।

योगी का तंज- ठगी की दुकान खोलकर चुनाव के बहाने आपके बीच आए हैं महागठबंधन वाले 
सीएम ने वाराणसी के देव दीपावली का जिक्र करते हुए मिट्टी से बनने वाले दीप से प्रजापति समाज को लाभ होगा। इसमें लगे तेल का पैसा किसानों के पास जाएगा। पुजारी, माली, कुम्हार समेत हर व्यक्ति इससे जुड़कर आस्था का सम्मान व रोजगार का सृजन कर रहा है। सीएम योगी ने मां जानकी के साथ ही बिहार के अनेक महापुरुषों का भी स्मरण किया।
सीएम ने कहा कि बिहार की तरह सासाराम व रोहतास जनपद का भी गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस व राजद ने नागरिकों के सामने पहचान,  बहन-बेटियों, व्यापारियों व उद्यमियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था तो किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। आज जो लोग घोषणाएं कर रहे हैं, वह लोग महागठबंधन बनाकर ठगी की दुकान खोलकर चुनाव के बहाने आपके बीच आए हैं, इन्हें फिर से नहीं आने देना है।

सीएम ने दिलाया विश्वास- वाराणसी में हुई घटना की कर रहे जांच, दोषियों पर करेंगे कड़ी कार्रवाई
सीएम योगी ने कहा कि साल भर पहले यहां की बेटी परीक्षा की तैयारी की कोचिंग के लिए वाराणसी गई थी। उसके साथ दुखद घटना हुई, हम उसकी जांच कर रहे हैं। एसआईटी गठित करेंगे और दोषियों को सख्त सजा देंगे। बेटी की सुरक्षा व सम्मान होगा। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का यमराज के घर का टिकट कटवा देंगे।
बिहार को भी त्रस्त करने वाले माफिया के आतंक को समाप्त किया और उसकी हवेली को धराशायी कराया 
सीएम योगी ने कहा कि एक माफिया ने बिहार को भी त्रस्त किया था। आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ तक उसका आतंक था। वह सपा और राजद का शागिर्द था। उसने लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने गरीबों व सरकारी जमीन पर कब्जा कर महलनुमा आवास बना लिया था।

सरकार बनी तो हमने पूछा कि सरकारी जमीन पर किसने कब्जा किया है। लोग नाम लेने से डरते थे। हमने जमीन कब्जा मुक्त कराई, उसकी हवेली को धराशायी कराया और वहां गरीबों के आवास बनवाए। आज सुबह वहां गरीबों को आवास उपलब्ध कराया। यह कार्य केवल एनडीए कर सकती है। 
 
यूपी में नौजवान मस्त और माफिया पस्त है 
सीएम योगी ने कहा कि एनडीए गठबंधन स्वर्णिम बिहार के लिए आप सभी का समर्थन मांगने आई है। यूपी व बिहार सांझी विरासत को लेकर बढ़ता है। श्रीराम व मां जानकी के अटूट संबंध जैसा ही यूपी व बिहार का संबंध इसी पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है। यूपी में कानून का राज, सबको सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन है। विकास, रोजगार सृजन, निवेश हो रहा है। यूपी में नौजवान मस्त है, माफिया पस्त है। यही बिहार के अंदर भी करना है।
 
11 वर्ष में पीएम मोदी ने भारत को दिलाई वैश्विक पहचान 
सीएम योगी ने केंद्र सरकार की योजनाएं भी गिनाईं। फिर कहा कि पिछले 20 वर्ष में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ते देखा है। आज रेल, एयर, मेट्रो कनेक्टिविटी समेत इनलैंड वॉटरवे की कनेक्टिविटी बिहार होते हुए यूपी के काशी व प्रयागराज तक होने जा रही है।
बिहार में अब विकास की हर योजनाएं हैं। 11 वर्ष में पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक पहचान दिला दी। बिहार का व्यक्ति देश में कहीं भी चला जाए, यदि उसके पास राशन-आयुष्मान कार्ड है तो वह यूपी-एमपी, गुजरात में भी लाभ ले सकता है। 
 
यूपी में बनी भाजपा सरकार तो हमने कराया राम मंदिर का निर्माण 
सीएम योगी ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाया तो विरासत का सम्मान भी किया है। योगी ने राजद व कांग्रेस के पार्टनर समाजवादी पार्टी के कारनामे पर भी चर्चा की। बोले कि कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, राजद ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया और समाजवादी पार्टी ने रामभक्तों पर गोली चलाकर अयोध्या को लहुलूहान किया था।
हम तब भी बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, लाठी-गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यूपी में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने के बाद राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक पाया। सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बन रहा है। अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए 6155 करोड़ रुपए से कॉरिडोर बन रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया।
DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसानागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अब टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दी

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दीनिर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की शुरुआत की, ममता ने कहा- मतदाताओं को धमकाने की कोशिश

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...Tej Pratap Yadav targets Tejashwi: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों- तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी की रैली के बाद तेजप्रताप ने छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा है। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप ने छोटे भाई को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे।

FIR के बाद वायरल वीडियो पर राजीव रंजन की सफाई, EC भी करता है यह काम

FIR के बाद वायरल वीडियो पर राजीव रंजन की सफाई, EC भी करता है यह कामRajiv Ranjan Singh : केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने गरीबों को धमकाने वाले वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि हमने किसी को धमकी नहीं दी। गरीबों को वोट देने के लिए उत्साहित किया। यही काम चुनाव आयोग भी करता है।

एयरपोर्ट पर बंडी खरीद रहे थे तेजप्रताप यादव, क्या बोले तेजस्वी? वीडियो वायरल

एयरपोर्ट पर बंडी खरीद रहे थे तेजप्रताप यादव, क्या बोले तेजस्वी? वीडियो वायरलBihar Assembly Election : बिहार विधानसभा चुनाव में तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर तंज कस रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी तो अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव की सीट महुआ पर उनके खिलाफ जाकर प्रचार भी कर चुके हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों की मुलाकात का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

वोटिंग से पहले ही मुंगेर सीट हार गई जन सुराज पाटी, भाजपा में शामिल हुआ प्रत्याशी

वोटिंग से पहले ही मुंगेर सीट हार गई जन सुराज पाटी, भाजपा में शामिल हुआ प्रत्याशीMunger Assembly Seat : बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। गुरुवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान से कुछ ही घंटों पहले मुंगेर में जन सुराज पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके उम्मीदवार संजय सिंह पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।

बिहार चुनाव में जारी है जाति और परिवारवाद का पुराना खेल

बिहार चुनाव में जारी है जाति और परिवारवाद का पुराना खेलबिहार विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में जोर आजमाइश करने उतर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी दलों के दिग्गज नेताओं का दौरा लगातार जारी है। कोई कोर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा तो कोई दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की जुगत में है। यूं तो सभी पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों को पाक-साफ बता कर उन्हें विजयी बनाने की अपील कर रहीं, लेकिन किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों पर नजर डाली जाए तो यह साफ दिख रहा कि जातिवाद, परिवारवाद और दागियों से किसी भी राजनीतिक दल का मोहभंग नहीं हो रहा।

Bihar Elections : बिहार चुनाव में राहुल गांधी के बयान से बवाल, बोले- सेना 10% लोगों के कंट्रोल में, BJP ने क्या कहा

Bihar Elections : बिहार चुनाव में राहुल गांधी के बयान से बवाल, बोले- सेना 10% लोगों के कंट्रोल में, BJP ने क्या कहाRahul Gandhi News : कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सेना को लेकर फिर बयान दिया है। बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस नेता ने निशाना साधा है। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान कुटुम्बा में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं।
