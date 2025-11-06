जब भैंस पर बैठकर वोट डालने पहुंचा वोटर, वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक ब्लैक टीशर्ट पहने हुए भैंस के ऊपर बैठा हुआ है। उसने काला चश्मा लगा रखा है। उसके एक हाथ में वोटर आईडी है तो दूसरे हाथ में वोटर लिस्ट और डंडा।
भैंस की सवारी बड़े ठाठ से करके मतदान केंद्र जब यह शख्स पहुंचा तो वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें केदार पर ही टिकी रह गईं। उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए उन्हें कोई वाहन नहीं मिला, इसलिए किसान होने के नाते उन्होंने अपनी भैंस को ही सवारी बना लिया।
बताया जा रहा है कि यादव राजद समर्थक है और उसने लालू और तेजस्वी के परिवार का एक मंदिर भी बनवा रखा है। इसमें वह सुबह-शाम दीपक भी जलाता है।
उन्होंने कहा कि आज गाड़ी-घोड़े नहीं चल रहे हैं। वोट डालना जरूरी है। हम किसान हैं, भैंस पालते हैं, इसलिए उसी पर सवार होकर वोट देने आया हूं। उन्होंने लोगों से भी वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि यह हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है।
