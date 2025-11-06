गुरुवार, 6 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वैशाली , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (17:11 IST)

जब भैंस पर बैठकर वोट डालने पहुंचा वोटर, वायरल हुआ वीडियो

Bihar election
Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान चल रहा है। कोई व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने आया तो किसी ने मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए बोट का सहारा दिया। लेकिन वैशाली जिले के केदार यादव तो भैंस पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंच गया। उसका यह अंदाज देख सभी हैरान रह गए। ALSO READ: बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव, प्रशासन पर भड़के भाजपा नेता
 
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक युवक ब्लैक टीशर्ट पहने हुए भैंस के ऊपर बैठा हुआ है। उसने काला चश्मा लगा रखा है। उसके एक हाथ में वोटर आईडी है तो दूसरे हाथ में वोटर लिस्ट और डंडा।

भैंस की सवारी बड़े ठाठ से करके मतदान केंद्र जब यह शख्स पहुंचा तो वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें केदार पर ही टिकी रह गईं। उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए उन्हें कोई वाहन नहीं मिला, इसलिए किसान होने के नाते उन्होंने अपनी भैंस को ही सवारी बना लिया।
 
बताया जा रहा है कि यादव राजद समर्थक है और उसने लालू और तेजस्वी के परिवार का एक मंदिर भी बनवा रखा है। इसमें वह सुबह-शाम दीपक भी जलाता है। 
 
उन्होंने कहा कि आज गाड़ी-घोड़े नहीं चल रहे हैं। वोट डालना जरूरी है। हम किसान हैं, भैंस पालते हैं, इसलिए उसी पर सवार होकर वोट देने आया हूं। उन्होंने लोगों से भी वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि यह हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है।
Edited by : Nrapendra Gupta 
